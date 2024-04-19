Карантин по бешенству ввели в Башкирии

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В селе Ижболдино Янаульского района с 18 апреля введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.
Эпизоотический очаг зафиксирован в границах личного подсобного хозяйства Тимершина М.Б. по улице Заречной, 40. В его границах временно запрещено лечение больных восприимчивых животных. Кроме того, введено ограничение на посещение данной территории — доступ к ней имеется только у специалистов государственной ветеринарной службы.
Наряду с этим воспрещен ввоз и вывоз животных, кроме вакцинированных против бешенства в течение 179 дней, и снятие шкур с трупов восприимчивых животных. Под запретом также ярмарки и выставки.