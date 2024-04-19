Карантин по бешенству ввели в Башкирии

Эпизоотический очаг зафиксирован в границах личного подсобного хозяйства Тимершина М.Б. по улице Заречной, 40. В его границах временно запрещено лечение больных восприимчивых животных. Кроме того, введено ограничение на посещение данной территории — доступ к ней имеется только у специалистов государственной ветеринарной службы.