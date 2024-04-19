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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В селе в Башкирии зарегистрировали очаг распространения бешенства

Карантин по бешенству ввели в Башкирии

19 апреля 2024, 11:33
Фото: 1MI

В селе в Башкирии зарегистрировали очаг распространения бешенства

Причины и источники возникновения заболевания устанавливает Госкомитет РБ по ветеринарии.

В селе Ижболдино Янаульского района с 18 апреля введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Эпизоотический очаг зафиксирован в границах личного подсобного хозяйства Тимершина М.Б. по улице Заречной, 40. В его границах временно запрещено лечение больных восприимчивых животных. Кроме того, введено ограничение на посещение данной территории — доступ к ней имеется только у специалистов государственной ветеринарной службы.

Наряду с этим воспрещен ввоз и вывоз животных, кроме вакцинированных против бешенства в течение 179 дней, и снятие шкур с трупов восприимчивых животных. Под запретом также ярмарки и выставки.

#Азамат Нухов#Общество#Животноводство#Новости Башкирии#Домашние животные#Управление ветеринарии#Ветеринарная служба
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