Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Казахстан

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Уже в эту субботу, 20 апреля, из аэропорта Уфы возобновят рейсы в столицу Казахстана — Астану. Пассажиров будут перевозить на Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 человек.
Отмечается, что рейсы будут выполняться еженедельно — по субботам.
Напомним, ранее стало известно, что количество рейсов из Уфы в Анталью возрастет до 34 в неделю. Рейсы на популярный турецкий курорт будут выполнять пять авиакомпаний.
Кроме того, из международного аэропорта Уфы ранее запустили рейсы в города Саудовской Аравии. Так, рейсы из Уфы в столичный Эр-Рияд будут выполняться ежедневно — 7 раз в неделю, а в Джидду — 5 раз.