mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Казахстан

Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Казахстан

19 апреля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Первый рейс состоится уже завтра, сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы.

Уже в эту субботу, 20 апреля, из аэропорта Уфы возобновят рейсы в столицу Казахстана — Астану. Пассажиров будут перевозить на Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 человек.

Отмечается, что рейсы будут выполняться еженедельно — по субботам.

Напомним, ранее стало известно, что количество рейсов из Уфы в Анталью возрастет до 34 в неделю. Рейсы на популярный турецкий курорт будут выполнять пять авиакомпаний.

Кроме того, из международного аэропорта Уфы ранее запустили рейсы в города Саудовской Аравии. Так, рейсы из Уфы в столичный Эр-Рияд будут выполняться ежедневно — 7 раз в неделю, а в Джидду — 5 раз.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Международный аэропорт#Новости Башкирии#Самолет#Авиация#Казахстан
Подпишитесь
В страшной аварии с «КамАЗом» под Уфой погибли пятеро человек
Сегодня, 03:27
«Без дураков»: вице-премьер Башкирии вышел к жителям из-за застройки
Сегодня, 07:28
Прокуратура выясняет подробности ДТП с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:49
Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:38
МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
Вчера, 16:15
Глава минздрава Башкирии провёл экскурсию по центру детской онкологии и гематологии
Вчера, 04:12
"