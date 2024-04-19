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Updated Сегодня, 12:23

Хабиров: риски вербовки мигрантов террористами возрастают

Хабиров: риски вербовки мигрантов террористами возрастают

19 апреля 2024, 12:21
Фото: mkset.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров 19 апреля провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Глава региона отметил необходимость усиления контроля на местах массового пребывания людей, особенно на майских праздниках.

«Все силы и средства должны быть готовы к реагированию на риски терактов, угрозы общественному порядку в любой точке республики», — сказал Хабиров.
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Руководитель республики также заявил о росте рисков вербовки мигрантов террористами.

«Поток людей, приезжающих в Башкортостан из зарубежных государств, остаётся высоким. На этом фоне возрастают риски вербовки иностранных граждан и мигрантов для проведения терактов на территории», — пояснил Хабиров.

#Общество#Уфа#Терроризм#Новости Башкирии#Угроза
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