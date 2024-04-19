Хабиров: риски вербовки мигрантов террористами возрастают

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Глава региона отметил необходимость усиления контроля на местах массового пребывания людей, особенно на майских праздниках.
«Все силы и средства должны быть готовы к реагированию на риски терактов, угрозы общественному порядку в любой точке республики», — сказал Хабиров.
Руководитель республики также заявил о росте рисков вербовки мигрантов террористами.
«Поток людей, приезжающих в Башкортостан из зарубежных государств, остаётся высоким. На этом фоне возрастают риски вербовки иностранных граждан и мигрантов для проведения терактов на территории», — пояснил Хабиров.