Экологи критически отозвались о поправках в Экологический кодекс Башкирии

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Опрошенные Mkset.ru эксперты скептически относятся к законопроекту Курултая об изменениях в Экологический кодекс Республики Башкортостан. Соглашаясь с тем, что норма о препятствовании деятельности «иноагентов» в качестве общественных инспекторов актуальна и своевременна, они сомневаются в реализуемости подобной меры. Также они считают, что общественности отводится роль свидетеля событий, которые могут негативно сказать на природе. Активисты не согласны с новыми правилами проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОЗ) и общественных слушаний и готовы подавать уведомления о проведении пикетов и митингов.
Напомним, в Курултае рассматривается законопроект об изменениях в Экологический кодекс. В частности, теперь «иноагенты» не смогут проводить общественный экологический мониторинг и становиться общественными инспекторами. Однако за «шильдиком иноагентства», по мнению эко-активиста Вадима Искандарова, в законопроект вошли более существенные изменения.
По мнению председателя региональной общественной организации «Союз экологов РБ», кандидата юридических наук Александра Весёлова, изменения в региональном законодательстве дублируют нововведения федеральных положений.
— При этом данные «новеллы» вполне вписываются в общую тенденцию «деэкологизации» всего российского законодательства, начало которой было положено ликвидацией в 2000 году Госкомэкологии РФ как основного природоохранного органа двойного территориального подчинения: федеральному центру и главам регионов. — А. Весёлов.
По его словам, в настоящее время происходит постепенное вытеснение общественности из сферы участия в принятии экологически значимых решений, осуществления общественного экологического контроля и экспертизы, общественной оценки результативности деятельности природоохранных органов.
— Результат такой политики плачевен: идут ускоряющиеся процессы разрушения экосистем с сопутствующим ростом экологически обусловленных заболеваемости и преждевременной смертности населения. — А. Весёлов.
В то же время эколог назвал целесообразным запрет на участие в общественном экологическом контроле «иноагентов». Причина этому — «крайне сложные геополитические условия противостояния с Западом».
— Другое дело, что иноагентами иногда признают лиц, не заслуживающих такого звания. И часто под этот пресс попадают организации, активно защищающие право населения на благоприятную окружающую среду и защиту общества и государства от конкретных опасных проектов недобросовестного бизнеса. — А. Весёлов.
Однако в настоящее время, продолжил эколог, не стоит переоценивать роль общественного экоконтроля, так как право на его осуществление стало весьма формальным, а государственные органы реагируют на результаты отписками. Также кандидат наук согласился с тем, что из числа тех, кто может стать общественными инспекторами, необходимо исключить лиц с судимостью.
Экологический активист, лидер инициативной группы «Стерлитамак, дыши!» Вадим Искандаров называет спорными инициативу парламентариев. По его мнению, СМИ обратили внимание лишь на ту часть законопроекта об изменениях в Экологический кодекс, которые касаются «иностранных агентов» и возможности эко-мониторинга оборонных предприятий. Но, говорит эко-активист, гораздо более важные изменения вводятся в процедуру общественных слушаний в процессе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Подобные мероприятия проводятся, например, при попытках воплотить в жизнь проекты по строительству нового предприятия, расширению производства или существенному изменению технологического процесса.
— И вот теперь наши законодатели из Курултая предлагают проводить их дистанционно. Это значит, что люди, которые слабо разбираются в экологических вопросах, должны самостоятельно изучить проект, дать ему оценку и проголосовать. Мы понимаем, что это необъективно, ведь во время очных обсуждений специалисты могут высказать своё мнение, раздать развёрнутые пояснения для людей наравне с инициаторами проектов, которые будут оказывать воздействие на окружающую среду, чтобы в ходе дискуссии прийти к общему знаменателю. Наши законодатели предлагают нас лишить этой возможности. Не стоит ли за этим какое-либо лобби? — В. Искандаров.
Скептически оценку Вадим Искандаров даёт и требованиям депутатов запретить общественным инспекторам проводить мониторинг стратегических предприятий. Он считает, что власти должны действовать в обратном направлении, а именно стимулировать работу инспекторов, в том числе — финансово.
Проблема препятствования экологических инспекторов деятельности оборонных предприятий, по мнению общественника, надуманна.
— Для примера приведу случай из микрорайона «Заашкадарье» в Стерлитамаке. В жилой зоне на территории бывшего кирпичного завода расположено химическое производство изоленты. Местные жители жалуются на запахи, судятся с муниципалитетом и производством. Санитарная зона предприятия не определена. На одном из общений с жителями представители органов власти, чтобы успокоить жителей, не придумали ничего лучше, кроме как заявить, что предприятие работает на гособоронзаказ. — В. Искандаров.
Так же, как и Александр Весёлов, Вадим Искандаров считает, что инициатива по ограничению деятельности «иноагентов» в осуществлении экологического надзора своевременна, ведь в экологических вопросах страна может принимать решения самостоятельно, не нуждаясь в поддержке из-за рубежа. Однако возможность реализация данной меры, по мнению эко-активиста, сомнительна, так как лица, признанные иностранными агентами, продолжают свою деятельность, несмотря на запреты.
Вадим Искандаров добавил, что экологическая общественность республики рассматривает возможность проведения пикетов или митинга против поправок в экологический кодекс, связанных с изменением правил процедуры ОВОС.