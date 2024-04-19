Экологи критически отозвались о поправках в Экологический кодекс Башкирии

Опрошенные Mkset.ru эксперты скептически относятся к законопроекту Курултая об изменениях в Экологический кодекс Республики Башкортостан. Соглашаясь с тем, что норма о препятствовании деятельности «иноагентов» в качестве общественных инспекторов актуальна и своевременна, они сомневаются в реализуемости подобной меры. Также они считают, что общественности отводится роль свидетеля событий, которые могут негативно сказать на природе. Активисты не согласны с новыми правилами проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОЗ) и общественных слушаний и готовы подавать уведомления о проведении пикетов и митингов.