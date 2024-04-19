Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Напомним, как сообщал Mkset, утром 19 апреля ВАЗ-2115 на огромной скорости врезался в поливальную машину. Трое парней и две девушки погибли на месте.
Как выяснилось, отечественная легковушка не стояла на учете. Кроме того, в ВАЗ-2115 в момент аварии ехали сразу семеро человек: пятеро из них скончались еще до приезда скорой, остальных двоих увезли в больницу.
Мужчина, управлявший поливальной машиной, не пострадал. Водитель коммунального «КамАЗа» рассказал, что отечественная легковушка влетела в грузовик, когда тот перестраивался.
«Я уже перестроиться успел, занял половину полосы», — рассказывает водитель.
Сейчас на месте работают оперативные службы.