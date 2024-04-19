mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой

Ехали всемером в одной машине: известны подробности аварии с пятью погибшими под Уфой

19 апреля 2024, 03:38
Фото: ГИБДД
ГИБДД Башкирии сообщила подробности смертельной аварии на въезде в Уфу, жертвами которой стали пятеро человек.

Напомним, как сообщал Mkset, утром 19 апреля ВАЗ-2115 на огромной скорости врезался в поливальную машину. Трое парней и две девушки погибли на месте.

Как выяснилось, отечественная легковушка не стояла на учете. Кроме того, в ВАЗ-2115 в момент аварии ехали сразу семеро человек: пятеро из них скончались еще до приезда скорой, остальных двоих увезли в больницу.

Мужчина, управлявший поливальной машиной, не пострадал. Водитель коммунального «КамАЗа» рассказал, что отечественная легковушка влетела в грузовик, когда тот перестраивался.

«Я уже перестроиться успел, занял половину полосы», — рассказывает водитель.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

#Происшествия#Видео#Уфа#Авария#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Погибшие
Подпишитесь
В страшной аварии с «КамАЗом» под Уфой погибли пятеро человек
Сегодня, 03:27
После публикации Mkset в Следственном комитете Башкирии начались проверки
Сегодня, 03:13
Прокуратура выясняет подробности ДТП с пятью погибшими под Уфой
Сегодня, 03:49
МЧС прокомментировало приезд беженцев из Палестины в Башкирию
Вчера, 16:15
Прошел 20-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков
Вчера, 13:26
"