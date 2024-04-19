Благодаря поддержке МСП Банка малый бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Общий объем этих выпусков составил около 2,5 млрд рублей, пишет РИА Новости.
За шесть последних месяцев банк поддержал 20 выпусков на сумму 5 млрд рублей.
По словам председателя наблюдательного совета МСП Банка, генерального директора КМСП Александра Исаевича, поддержка, оказываемая МСП Банком как институтом развития, упрощает выход компаний на фондовый рынок. Такой механизм привлечения финансирования пользуется все большим спросом. В совокупности объем выпусков облигаций, реализованных при поддержке МСП Банка, только по итогам первого квартала 2024 года можно сопоставить с аналогичным показателем за минувший год.
Глава КМСП добавил, что на рынке реализовали первую сделку по выпуску облигаций с поручительством Корпорации МСП, и рассказал, что указанный механизм дает возможность снижать ставки фондирования для эмитентов, а это имеет важное значение при принятии решения о выходе на фондовый рынок
Согласно заявлению председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, банк обладает достаточными ресурсами, позволяющими при благоприятной конъюнктуре и наличии спроса до конца года предоставить поддержку выпускам биржевых облигаций предприятий малого и среднего бизнеса общим объемом до 8 млрд рублей.
В перечне эмитентов, которые разместили свои облигации при поддержке МСП Банка, присутствуют такие малые технологические компании (МТК), как «ХРОМОС Инжиниринг» (специализируется на выпуске хроматографических комплексов) и «Мой Самокат» (крупнейший в РФ сервис по аренде средств индивидуальной мобильности). Помимо этого, МСП Банк выступил якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (специализируется на лизинге, факторинге, поставках техники и сельхоздеятельности). Также банк оказал поддержку НПП «Моторные Технологии» (заводу Mizotty), в котором разрабатывают и производят импортозамещающее моечное промоборудование для очистки деталей и техники.
Известно, что МСП Банк является участником нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным. Куратором проекта является первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.