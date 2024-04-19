Благодаря поддержке МСП Банка малый бизнес выпустил облигаций на 2,5 млрд рублей

В перечне эмитентов, которые разместили свои облигации при поддержке МСП Банка, присутствуют такие малые технологические компании (МТК), как «ХРОМОС Инжиниринг» (специализируется на выпуске хроматографических комплексов) и «Мой Самокат» (крупнейший в РФ сервис по аренде средств индивидуальной мобильности). Помимо этого, МСП Банк выступил якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций «Симпл Солюшнз Кэпитл» (специализируется на лизинге, факторинге, поставках техники и сельхоздеятельности). Также банк оказал поддержку НПП «Моторные Технологии» (заводу Mizotty), в котором разрабатывают и производят импортозамещающее моечное промоборудование для очистки деталей и техники.