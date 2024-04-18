Жизни фельдшера и продавца в селе Башкирии едва не унес огонь

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Первыми на тушение прибыли добровольные пожарные — они сразу приступили к тушению. Им помогали пожарные Госкомитета РБ по ЧС. Всего к тушению привлекли 12 человек и пять единиц техники.
В результате пострадавших и погибших нет. Открытое горение ликвидировали на площади 149 квадратных метров. Причины возгорания и обстоятельства устанавливают дознаватели.
Напомним, что в селе Зитембяк Дюртюлинского района сгорел частный дом многодетной семьи. У них вспыхнула веранда, а в доме тогда были двое маленьких детей.