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Published Сегодня, 14:21

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Загорелся ФАП и магазин в поселке Башкирии

Жизни фельдшера и продавца в селе Башкирии едва не унес огонь

18 апреля 2024, 14:21
Фото: МЧС по РБ

Загорелся ФАП и магазин в поселке Башкирии

В деревне Муракаево Абзелиловского района случился крупный пожар. На улице Центральной горели фельдшерско-акушерский пункт и продуктовый магазин, заявили в МЧС по Башкортостану.

Первыми на тушение прибыли добровольные пожарные — они сразу приступили к тушению. Им помогали пожарные Госкомитета РБ по ЧС. Всего к тушению привлекли 12 человек и пять единиц техники.

В результате пострадавших и погибших нет. Открытое горение ликвидировали на площади 149 квадратных метров. Причины возгорания и обстоятельства устанавливают дознаватели.

Напомним, что в селе Зитембяк Дюртюлинского района сгорел частный дом многодетной семьи. У них вспыхнула веранда, а в доме тогда были двое маленьких детей.

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#Марина Шорина#Происшествия#Пожар#Башкортостан#МЧС Башкирии#Абзелиловский район
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