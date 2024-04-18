Житель Саратовской области открыл казино у себя в гараже

Игры проводились в период с декабря 2021 года по апрель 2023 года в гараже подозреваемого. Обвиняемый приобрел необходимое оборудование для игры в покер, а также два игровых автомата. Еженедельно он приглашал гостей и брал с них «входную таксу» в размере 500 рублей, сообщает ИА «Взгляд-инфо».