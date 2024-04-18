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Житель Саратовской области открыл казино у себя в гараже

18 апреля 2024, 15:49
По информации Следственного управления Саратовской области, в городе Энгельс пресечен случай незаконной организации азартных игр. В преступлении отвиняется 56-летний местный житель.

Игры проводились в период с декабря 2021 года по апрель 2023 года в гараже подозреваемого. Обвиняемый приобрел необходимое оборудование для игры в покер, а также два игровых автомата. Еженедельно он приглашал гостей и брал с них «входную таксу» в размере 500 рублей, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Общий доход от незаконной деятельности составил 434 тысячи рублей. Согласно информации от региональной прокуратуры, владелец «казино» предоставлял доступ к игровым автоматам с азартными играми, и забирал проигранные ими средства.

Охрана гаража осуществлялась специальной системой наблюдения, и посетители имели возможность попасть в помещение только по приглашению. В момент задержания в импровизированном казино находились восемь игроков.

Дело направлено в суд для рассмотрения. Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении двух мужчин, однако преследование второго жителя Энгельса прекратили из-за отсутствия состава преступления.

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