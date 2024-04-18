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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Житель Башкирии выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель Башкирии стал миллионером

18 апреля 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney

Житель Башкирии выиграл в лотерею 1 млн рублей

Подробности сообщает пресс-служба «Столото».

Житель Башкирии выиграл в лотерею миллион рублей. Победителя ждут в лотерейном центре для вручения приза.

Отмечается, что купил билет с развёрнутой ставкой в розничной точке продаж.

Напомним, ранее житель Башкирии выиграл в лотерее два миллиона рублей. Он много лет участвовал в лотерейных розыгрышах и, как правило, покупал билеты, в игровых полях которых были его любимые числа. Однако в этот раз мужчина попросил продавца выбрать для него три штуки наугад — комбинация стала выигрышной.

#Общество#Город#Деньги#Новости Башкирии#Лотерея#Лоте
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