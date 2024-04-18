Житель Башкирии стал миллионером

Напомним, ранее житель Башкирии выиграл в лотерее два миллиона рублей. Он много лет участвовал в лотерейных розыгрышах и, как правило, покупал билеты, в игровых полях которых были его любимые числа. Однако в этот раз мужчина попросил продавца выбрать для него три штуки наугад — комбинация стала выигрышной.