Житель Башкирии стал миллионером

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Житель Башкирии выиграл в лотерею миллион рублей. Победителя ждут в лотерейном центре для вручения приза.
Отмечается, что купил билет с развёрнутой ставкой в розничной точке продаж.
Напомним, ранее житель Башкирии выиграл в лотерее два миллиона рублей. Он много лет участвовал в лотерейных розыгрышах и, как правило, покупал билеты, в игровых полях которых были его любимые числа. Однако в этот раз мужчина попросил продавца выбрать для него три штуки наугад — комбинация стала выигрышной.