Защиты НПЗ от беспилотников, липовый отчет чиновников и паводок в Башкирии

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Published Сегодня, 13:39
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Радий Хабиров в рамках встречи с представителями региональных СМИ рассказал о мерах безопасности, предпринимаемых для защиты нефтеперерабатывающего комплекса республики. Он заявил, что в рамках обеспечения безопасности он постоянно находится «на связи» с руководителями предприятий.
В Башкирии разместят эвакуированных граждан Палестины. Всего по регионам страны распредели 1447 человек. Больше всего эвакуированных палестинцев расположили в Чечне и Башкирии — по 250 человек. Кроме того, от 100 до 200 переселенцев отправятся в другие российские регионы.
Уфимец Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за чужое убийство, попросил направить жалобы в Верховный суд России и председателю Шестого кассационного суда о затягивании дела. Как считают юрист и сам заявитель, судьи намеренно затягивают дело, чтобы дождаться смерти пенсионера и ничего не платить, этим и обусловлены их абсурдные действия. Напомним, что Исхаков ранее пожар иск на 450 млн рублей, однако суд снизил её размер в несколько раз.
Уже более почти три недели в Уфе идут поиски пропавших ранее Дамира Адигамова и Павла Паличева. Так, ухудшение обстановки в связи с пропажей подростков Павла и Дамира в Уфе заставляет участников поискового штаба столкнуться с трудным выбором. Координатор поискового штаба, Николай Сынковский, сообщил, что после 19 дней поисков все испытывают огромную усталость. Также возникла вероятность изменения формата работы.
В Башкирии чиновники отчитались о благоустройстве, оказавшемся липовым. Ответственные за проведение национального проекта «Жильё и городская среда» в Республике Башкортостан отчитались о якобы выполненном благоустройстве улицы Набережная реки Уфы в Сипайлово. Однако в качестве подтверждения выполненных работ были приложены фотографии набережной реки Белой. Куратором территории является депутат Горсовета Руслан Кинзикеев. Подробнее о данной ситуации Mkset рассказывал здесь.
В Башкирии продолжается паводок. В Кугарчинском районе Башкирии вышла из берегов река Большой Ик. Из-за подъема уровня воды в деревне Верхемурсаляево было затоплено 3 придомовых участка. В дома вода не зашла, однако с подтопленных территорий эвакуировали семерых жителей. в том числе троих детей. Тем же, кто решил не покидать дома, организовали доставку продуктов и питьевой воды