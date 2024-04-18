Защиты НПЗ от беспилотников, липовый отчет чиновников и паводок в Башкирии

Уфимец Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за чужое убийство, попросил направить жалобы в Верховный суд России и председателю Шестого кассационного суда о затягивании дела. Как считают юрист и сам заявитель, судьи намеренно затягивают дело, чтобы дождаться смерти пенсионера и ничего не платить, этим и обусловлены их абсурдные действия. Напомним, что Исхаков ранее пожар иск на 450 млн рублей, однако суд снизил её размер в несколько раз.