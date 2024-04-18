Задавивший пешехода водитель мусоровоза в Уфе получил условный срок

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Прокуратура Башкирии пояснила, что уфимец был за рулем спецтехники в декабре минувшего года. Он двигался задним ходом по дороге у дома на улице Тухвата Янаби и наехал на мужчину.
Травмы оказались несовместимы с жизнью — потерпевший умер в стенах медицинского учреждения. Обвиняемый признал свою вину в преступлении и возместил моральный вред супруге жертвы, выплатив 200 тысяч рублей.
В результате суд признал его виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть по неосторожности. Судом назначен срок в полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Правоохранители говорили, что после наезда пожилому мужчине пришлось ампутировать ногу. Предприятие, которому принадлежит транспортное средство, известно миллиардными контрактами.