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Задавивший пешехода водитель мусоровоза в Уфе получил условный срок

Задавивший пешехода водитель мусоровоза в Уфе получил условный срок

18 апреля 2024, 14:57
Фото: mkset.ru
Калининский районный суд Уфы огласил приговор местному жителю, который случайно сбил пешехода, находясь за рулем мусоровоза.

Прокуратура Башкирии пояснила, что уфимец был за рулем спецтехники в декабре минувшего года. Он двигался задним ходом по дороге у дома на улице Тухвата Янаби и наехал на мужчину.

Травмы оказались несовместимы с жизнью — потерпевший умер в стенах медицинского учреждения. Обвиняемый признал свою вину в преступлении и возместил моральный вред супруге жертвы, выплатив 200 тысяч рублей.

В результате суд признал его виновным в нарушении ПДД, которое повлекло смерть по неосторожности. Судом назначен срок в полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Правоохранители говорили, что после наезда пожилому мужчине пришлось ампутировать ногу. Предприятие, которому принадлежит транспортное средство, известно миллиардными контрактами.

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