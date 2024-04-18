В Уфе заговорили о возможном закрытии штаба по поиску пропавших школьников

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Ухудшение обстановки в связи с пропажей подростков Павла и Дамира в Уфе заставляет участников поискового штаба столкнуться с трудным выбором. Координатор поискового штаба, Николай Сынковский, сообщил, что после 19 дней поисков все испытывают огромную усталость. Также возникла вероятность изменения формата работы.
Сынковский отметил, что усталость нарастает у всех участников, и многие из них сталкиваются с проблемами в своей личной жизни из-за продолжительных поисков. В последнее время в штабе становится все меньше добровольцев и желающих поучаствовать в поисках.
Координатор признал, что возможно придется изменить формат работы штаба из-за того, что людей не хватает, а также предстоит пересмотреть текущий режим поисковых работ. Однако он заверил, что поиски не бросят, и люди будут предпринимать все усилия, что и дальше пытаться найти пропавших мальчиков. Возможно, обследования территорий переформатируются в массовые выезды и мобилизации групп по поиску в определенные дни.