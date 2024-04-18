В Уфе заговорили о возможном закрытии штаба по поиску пропавших школьников

Координатор признал, что возможно придется изменить формат работы штаба из-за того, что людей не хватает, а также предстоит пересмотреть текущий режим поисковых работ. Однако он заверил, что поиски не бросят, и люди будут предпринимать все усилия, что и дальше пытаться найти пропавших мальчиков. Возможно, обследования территорий переформатируются в массовые выезды и мобилизации групп по поиску в определенные дни.