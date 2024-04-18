В Уфе ограничат проезд по ряду улиц в центре города

В пятницу, 19 апреля, в Уфе пройдут мероприятия в рамках XIV Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». В связи с этим с 10:00 до 14:00 вводятся ограничения на проезд по ряду улиц в центре города. Так, ограничения вводятся: