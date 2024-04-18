В Уфе ограничат проезд по ряду улиц в центре города

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
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Updated Сегодня, 11:45
В пятницу, 19 апреля, в Уфе пройдут мероприятия в рамках XIV Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». В связи с этим с 10:00 до 14:00 вводятся ограничения на проезд по ряду улиц в центре города. Так, ограничения вводятся:
— по крайней правой полосе ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Советской);
— по крайней правой полосе ул. Мустая Карима (от ул. Чернышевского до ул. Коммунистической);
— по крайней правой полосе вдоль здания №86 по ул. Пушкина;
— по крайней правой полосе вдоль здания №158/4 по ул. Менделеева;
— по крайней правой полосе вдоль здания №72 по ул. Ленина;
— по крайней правой полосе вдоль здания №32/2 по ул. Заки Валиди;
— на парковке вблизи Башкирского государственного театра кукол (пр. Октября, 158).
Кроме того, 8:30 до 18:00 будет также закрыта автостоянка возле Конгресс-холла «Торатау». Также для проведения работ по укладке кабеля с 22:00 19 апреля до 6:00 20 апреля ограничат движение на перекрестках ул. Свердлова/Карла Маркса и Коммунистическая/Карла Маркса