В Уфе неизвестный подбросил свёрток в детскую машинку в парке

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Происшествие случилось в парке «Первомайский». По словам свидетелей, в детскую прокатную машинку был брошен предмет, завернутый в серый полиэтилен, который напоминал взрывчатку. Территория сразу была оцеплена, на место прибыли оперативники и кинологи.
«Мужчина прошел, быстро кинул пакет и сразу ушёл. Странно себя вёл. Мы тут же позвонили в полицию, отошли от машинок подальше. А в парке ведь дети играли, не дай бог чего случилось. Решили перестраховаться. Сейчас очень много опасных личностей появилось», — рассказывает молодая мама Лилия Бикбулатова.
К счастью, подозрительный предмет не представлял угрозы. В настоящее время проводится проверка по факту данной ситуации.