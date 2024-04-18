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В Башкирии в городском парке неизвестный оставил свёрток похожий на взрывчатку

В Уфе неизвестный подбросил свёрток в детскую машинку в парке

18 апреля 2024, 08:26
Фото: 1MI

В Башкирии в городском парке неизвестный оставил свёрток похожий на взрывчатку

Территорию с подозрительным предметом оцепила полиция.

Происшествие случилось в парке «Первомайский». По словам свидетелей, в детскую прокатную машинку был брошен предмет, завернутый в серый полиэтилен, который напоминал взрывчатку. Территория сразу была оцеплена, на место прибыли оперативники и кинологи.

«Мужчина прошел, быстро кинул пакет и сразу ушёл. Странно себя вёл. Мы тут же позвонили в полицию, отошли от машинок подальше. А в парке ведь дети играли, не дай бог чего случилось. Решили перестраховаться. Сейчас очень много опасных личностей появилось», — рассказывает молодая мама Лилия Бикбулатова.

К счастью, подозрительный предмет не представлял угрозы. В настоящее время проводится проверка по факту данной ситуации.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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