В Уфе неизвестный подбросил свёрток в детскую машинку в парке

Происшествие случилось в парке «Первомайский». По словам свидетелей, в детскую прокатную машинку был брошен предмет, завернутый в серый полиэтилен, который напоминал взрывчатку. Территория сразу была оцеплена, на место прибыли оперативники и кинологи.