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В Уфе массово проверяют автобусы

В Уфе массово проверяют автобусы

18 апреля 2024, 04:03
Фото: PxHere
В Уфе 18 апреля проходят массовые проверки пассажирского транспорта, сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Рейды сотрудников Госавтоинспекции проходят на 9 км трассы Уфа — Оренбург. Обращатть внимание будут на техническое состояние маршруток, а также соблюдение правил перевозки пассажиров и трудового режима.

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«На мероприятии задействованы экипажи ДПС, сотрудники технического надзора Госавтоинспекции. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам. Хорошего и плодотворного дня!», — гласит сообщение Севастьянова.
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#Уфа#ГИБДД#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Проверки
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