В Уфе массово проверяют автобусы

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Рейды сотрудников Госавтоинспекции проходят на 9 км трассы Уфа — Оренбург. Обращатть внимание будут на техническое состояние маршруток, а также соблюдение правил перевозки пассажиров и трудового режима.
«На мероприятии задействованы экипажи ДПС, сотрудники технического надзора Госавтоинспекции. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам. Хорошего и плодотворного дня!», — гласит сообщение Севастьянова.