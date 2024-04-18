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В Башкирии женщина наехала на девочку — велосипедистку на пешеходном переходе

В Уфе иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

18 апреля 2024, 06:21
Фото: 1MI

В Башкирии женщина наехала на девочку — велосипедистку на пешеходном переходе

Подросток получил травмы.

Происшествие случилось напротив дома №41 по бульвару Ибрагимова. Автоледи за рулём Infiniti FX35, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, не снизила скорость и сбила девочку на велосипеде, которая в этот момент пересекала дорогу в разрешенном месте.

«Уже на пешеходном переходе людей сбивают, неужели нельзя соблюдать скоростной режим. Ладно хоть водитель не на большой скорости летела, а то точно бы трагедия произошла. Девочка, конечно испугалась. Люди сразу бросились к ней на помощь. Ушиблась она хорошо. Наверняка это далеко не последняя авария такая, сезон велосипедистов в самом разгаре, правила соблюдайте люди и не торопитесь», — рассказывает очевидец Светлана Кузнецова.

В результате наезда подросток получил ушибы. За рулем иномарки оказалась 37-летняя уфимка. В настоящий момент по факту аварии полиция проводит проверку.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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