В Уфе иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

Происшествие случилось напротив дома №41 по бульвару Ибрагимова. Автоледи за рулём Infiniti FX35, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, не снизила скорость и сбила девочку на велосипеде, которая в этот момент пересекала дорогу в разрешенном месте.