В Уфе иномарка сбила подростка на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Происшествие случилось напротив дома №41 по бульвару Ибрагимова. Автоледи за рулём Infiniti FX35, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, не снизила скорость и сбила девочку на велосипеде, которая в этот момент пересекала дорогу в разрешенном месте.
«Уже на пешеходном переходе людей сбивают, неужели нельзя соблюдать скоростной режим. Ладно хоть водитель не на большой скорости летела, а то точно бы трагедия произошла. Девочка, конечно испугалась. Люди сразу бросились к ней на помощь. Ушиблась она хорошо. Наверняка это далеко не последняя авария такая, сезон велосипедистов в самом разгаре, правила соблюдайте люди и не торопитесь», — рассказывает очевидец Светлана Кузнецова.
В результате наезда подросток получил ушибы. За рулем иномарки оказалась 37-летняя уфимка. В настоящий момент по факту аварии полиция проводит проверку.