В Башкирию эвакуируют 250 палестинцев

Всего по регионам страны распредели 1447 человек. Больше всего эвакуированных палестинцев расположили в Чечне и Башкирии — по 250 человек. Кроме того, от 100 до 200 переселенцев поедут в Татарстан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Дагестан и Тульскую область. Остальных распределили в Липецкой, Рязанской, Тверской и Ярославской областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике.