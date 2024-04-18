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В Башкирию эвакуируют 250 палестинцев

В Башкирию эвакуируют 250 палестинцев

18 апреля 2024, 05:13
Фото: PxHere
В Башкирии разместят эвакуированных граждан Государства Палестина. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Всего по регионам страны распредели 1447 человек. Больше всего эвакуированных палестинцев расположили в Чечне и Башкирии — по 250 человек. Кроме того, от 100 до 200 переселенцев поедут в Татарстан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Дагестан и Тульскую область. Остальных распределили в Липецкой, Рязанской, Тверской и Ярославской областях, а также в Карачаево-Черкесской Республике.

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Спасателям поручили обеспечить прием эвакуированных лиц.

#Общество#Уфа#Конфликт#Новости Башкирии#Эвакуация#Война#Израиль#Палестина#Беженцы
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