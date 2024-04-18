В Башкирии пожар уничтожил дом многодетной семьи

Словно почувствовав беду, женщина пошла в дом и увидела, как уже во всю горят вещи, стена и потолок. Она не раздумывая забежала во внутрь, чтобы забрать детей, и вся семья смогла эвакуироваться на улицу. Как рассказывает сама хозяйка дома, сразу после задымления заработал пожарный извещатель и сигналил еще очень долго, даже при тушении пожара.