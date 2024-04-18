В Башкирии пожар уничтожил дом многодетной семьи

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
ЧП случилось в селе Зитембяк Дюртюлинского района. В частном доме, где проживает многодетная семья вдруг вспыхнула веранда. Когда пламя уже охватила часть строения, в доме находились двое маленьких детей. Мать в это время была на улице вместе с двумя другими детьми.
Словно почувствовав беду, женщина пошла в дом и увидела, как уже во всю горят вещи, стена и потолок. Она не раздумывая забежала во внутрь, чтобы забрать детей, и вся семья смогла эвакуироваться на улицу. Как рассказывает сама хозяйка дома, сразу после задымления заработал пожарный извещатель и сигналил еще очень долго, даже при тушении пожара.
«Огонь быстро охватил дом, сразу дым повил в небо. Смотрим, у соседей горит. Сразу подумали, там же дети. Быстрее побежали к дому. А потом услышали пожарную сирену», «Соседей жалко конечно, для многодетной семьи это большое горе потерять свой дом. Сочувствую им», «Пожарные быстро потушили огонь, но дом очень сильно пострадал. Огонь он такой, не щадит ничего. Пламя было сильное, мы видели, сами напугались», — говорят о пожаре очевидцы и односельчане.
На место экстренно приехала бригада огнеборцев, открытое горение им удалось ликвидировать в течение 30 минут. Происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты пытаются установить причину возгорания. Следственная группа предполагает, что пожар в доме многодетной семьи мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.
На данный момент все пострадавшие живы и здоровы, но им теперь придется находиться у родственников из-за невозможности вернуться в уничтоженное жилище.