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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В Башкирии два села Илишевского района закрыты на карантин по бешенству животных

В Башкирии объявлен карантин по бешенству

18 апреля 2024, 09:55
Фото: 1MI

В Башкирии два села Илишевского района закрыты на карантин по бешенству животных

На заражённых территориях введены ограничения.

В селах Исаметово и Верхнеяркеево Илишевского района был введен карантин из-за случаев бешенства у животных. Источниками распространения заболевания стали личные подсобные хозяйства на улице Садовой в селе Исаметово и территория Илишевского РЭС производственного отделения «Октябрьские электрические сети» ООО «Башкирэнерrо» в Верхнеяркеево.

Вакцинация против бешенства будет проведена у собак, кошек и скота. На остальной территории, подвергшейся ограничениям, запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со сбором и перемещением животных. Разрешен только вывоз вакцинированных животных на убой.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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