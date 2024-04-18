В Башкирии объявлен карантин по бешенству

Вакцинация против бешенства будет проведена у собак, кошек и скота. На остальной территории, подвергшейся ограничениям, запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со сбором и перемещением животных. Разрешен только вывоз вакцинированных животных на убой.