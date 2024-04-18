В Башкирии объявлен карантин по бешенству

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В селах Исаметово и Верхнеяркеево Илишевского района был введен карантин из-за случаев бешенства у животных. Источниками распространения заболевания стали личные подсобные хозяйства на улице Садовой в селе Исаметово и территория Илишевского РЭС производственного отделения «Октябрьские электрические сети» ООО «Башкирэнерrо» в Верхнеяркеево.
Вакцинация против бешенства будет проведена у собак, кошек и скота. На остальной территории, подвергшейся ограничениям, запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со сбором и перемещением животных. Разрешен только вывоз вакцинированных животных на убой.