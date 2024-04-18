Уфимцы увидят встречу Юпитера и Урана

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Встреча планет произойдет 20 апреля в 12:30. Видны они станут с наступлением сумерек на высое 7 градусов над западным горизонтом.
«Юпитер (m= -2.0)* выглядит как самая яркая звезда. Уран (m=+ 5.8) не виден невооруженным глазом, для его наблюдения потребуется бинокль или телескоп. Расстояние между планетами составит 31 угловую минуту. Планеты заходят в половине одиннадцатого вечера — через два час после захода Солнца», — рассказали в планетарии.