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Уфимцы увидят встречу Юпитера и Урана

Уфимцы увидят встречу Юпитера и Урана

18 апреля 2024, 03:40
Фото: PxHere
Жители Башкирии смогут увидеть на вечернем небе соединение Юпитера и Урана, рассказали в Уфимском планетарии.

Встреча планет произойдет 20 апреля в 12:30. Видны они станут с наступлением сумерек на высое 7 градусов над западным горизонтом.

«Юпитер (m= -2.0)* выглядит как самая яркая звезда. Уран (m=+ 5.8) не виден невооруженным глазом, для его наблюдения потребуется бинокль или телескоп. Расстояние между планетами составит 31 угловую минуту. Планеты заходят в половине одиннадцатого вечера — через два час после захода Солнца», — рассказали в планетарии.
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#Уфа#Новости Башкирии#Космос#Планетарий#Небо
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