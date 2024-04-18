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У жителя Подмосковья полицейские изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов

У жителя Подмосковья полицейские изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов

18 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
В ходе проведенных обыскных мероприятий по месту жительства 55-летнего жителя подмосковной Истры, подозреваемого в незаконном обороте оружия, оперативными сотрудниками были обнаружены и изъяты пистолеты, свыше 200 патронов и пуль, три магазина и три предмета, внешне сходные с ТТ.

Согласно экспертному заключению, свыше 100 снарядов оказались патронами для спортивной стрельбы. В настоящее время полицейскими устанавливается принадлежность остальных предметов к огнестрельному оружию, назначены экспертизы. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на пресс-службу подмосковного главка МВД России.

Органами следствия в отношении гражданина заведено уголовное дело. Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения.

#Общество
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