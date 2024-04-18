У жителя Подмосковья полицейские изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Согласно экспертному заключению, свыше 100 снарядов оказались патронами для спортивной стрельбы. В настоящее время полицейскими устанавливается принадлежность остальных предметов к огнестрельному оружию, назначены экспертизы. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», ссылаясь на пресс-службу подмосковного главка МВД России.
Органами следствия в отношении гражданина заведено уголовное дело. Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения.