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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Бастрыкин поручил наградить директора школы в Уфе после спасения девочки

После попытки изнасилования школьницы в Уфе директору школы дадут медаль

18 апреля 2024, 15:25
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил наградить директора школы в Уфе после спасения девочки

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин хочет наградить медалью «За высокую гражданственность» директора школы из Уфы. Она спасла девочку от нападения злоумышленника и помогла найти его.

В понедельник Светлана Михеева возвращалась домой и заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина. Оттуда после раздались крики. Женщина забежала внутрь и спугнула правонарушителя, который напал на малолетнюю.

Мужчина пытался скрыться, но женщина преследовала его, пока не сняла на видео лицо. С этими материалами она обратилась в правоохранительные органы. Вскоре преступника задержали.

В результате мужчине предъявили обвинение. На время расследования он заключен под стражу, а Бастрыкин хочет наградить женщину.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Следком#Александр Бастрыкин
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