После попытки изнасилования школьницы в Уфе директору школы дадут медаль

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В понедельник Светлана Михеева возвращалась домой и заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина. Оттуда после раздались крики. Женщина забежала внутрь и спугнула правонарушителя, который напал на малолетнюю.
Мужчина пытался скрыться, но женщина преследовала его, пока не сняла на видео лицо. С этими материалами она обратилась в правоохранительные органы. Вскоре преступника задержали.
В результате мужчине предъявили обвинение. На время расследования он заключен под стражу, а Бастрыкин хочет наградить женщину.