После попытки изнасилования школьницы в Уфе директору школы дадут медаль

В понедельник Светлана Михеева возвращалась домой и заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина. Оттуда после раздались крики. Женщина забежала внутрь и спугнула правонарушителя, который напал на малолетнюю.