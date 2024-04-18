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Невинно осужденный пенсионер из Уфы попросил отправить жалобу в Верховный суд РФ

Невинно осужденный пенсионер из Уфы попросил отправить жалобу в Верховный суд РФ

18 апреля 2024, 04:35
Фото: PxHere
Уфимец Фатхулла Исхаков, отсидевший 13 лет за чужое убийство, попросил направить жалобы в Верховный суд России и председателю Шестого кассационного суда о затягивании дела.

Ранее суд в Уфе в очередной раз перенес решение вопроса о компенсации пенсионеру. Объяснено это было необходимостью «изучить дело». При этом адвокат Виталий Буркин отмечал, что ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд, было направлено в суд вместе с жалобой еще в январе этого года.

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Как считают юрист и сам заявитель, судьи намеренно затягивают дело, чтобы дождаться смерти пенсионера и ничего не платить, этим и обусловлены их абсурдные действия.

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Напомним, на днях Фатхулла Исхаков обратился к общественности с просьбой о помощи и поддержке.

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#Общество#Уфа#Суд#Новости Башкирии#Фатхулла Исхаков
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