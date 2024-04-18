Невинно осужденный пенсионер из Уфы попросил отправить жалобу в Верховный суд РФ

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Ранее суд в Уфе в очередной раз перенес решение вопроса о компенсации пенсионеру. Объяснено это было необходимостью «изучить дело». При этом адвокат Виталий Буркин отмечал, что ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд, было направлено в суд вместе с жалобой еще в январе этого года.
Как считают юрист и сам заявитель, судьи намеренно затягивают дело, чтобы дождаться смерти пенсионера и ничего не платить, этим и обусловлены их абсурдные действия.