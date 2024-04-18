Невинно осужденный пенсионер из Уфы попросил отправить жалобу в Верховный суд РФ

Ранее суд в Уфе в очередной раз перенес решение вопроса о компенсации пенсионеру. Объяснено это было необходимостью «изучить дело». При этом адвокат Виталий Буркин отмечал, что ходатайство о направлении запроса в Конституционный суд, было направлено в суд вместе с жалобой еще в январе этого года.