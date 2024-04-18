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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 11:17

Настоящая зима придет в Москву и Питер в ближайшие выходные

Настоящая зима придет в Москву и Питер в ближайшие выходные

18 апреля 2024, 10:45
Фото: 1MI
В Москву в ближайшие дни придет по-настоящему зимняя погода. Еще холоднее будет в Петербурге, там даже выпадет снег. К чему стоит готовиться, «НИ» узнали у ведущих метеорологов.

В Москве конец недели будет дождливым. Количество осадков может приблизиться к месячной норме, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

А вот ближе к выходным прогнозируются скачки давления. Кроме того, ожидаеются ночные заморозки и осадки в виде мокрого снега.

«Понижение температуры до нуля градусов ожидается в ночь на субботу, 20 апреля, в столице, а если погода будет малооблачной, то возможны заморозки и выпадение мокрого снега. В субботу меняется циркуляция, и воздушные массы будут поступать с запада, но сформированы они в северных регионах. Поэтому будет понижение температуры ночью до 0 -+5 градусов. А дневные температуры ожидаются 9-14 градусов тепла. Небольшой мокрый снежок не исключен. Более вероятно — дожди, но не исключен и снег», — прокомментировал «НИ» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

 

Похолодание принесет циклон, который пройдет между Москвой и Питером

«Очередной циклон движется через Балтийское море между Москвой и Петербургом. В тылу этого циклона будет заток холодного воздуха с Баренцева моря. В итоге похолодает и в Москве, и в Петербурге. Причем, в Северной столице будет намного холоднее», — пояснил «НИ» заведующий отделом Росгидромета Анатолий Цыганков.

В четверг и пятницу, 18–19 апреля, в Москве в ночное время может похолодать до нуля градусов. В отдельных районах на западе и северо-западе не исключены небольшие заморозки с температурой от нуля до минус одного градуса. В этих районах могут пройти смешанные осадки или даже мокрый снег. В ночь с субботы на воскресенье, 20–21 апреля, западный и северо-западные районы снова может подморозить ночью, — пояснил синоптик.

После обильных дождей в ночь с пятницы на субботу ночью в Москве будет от нуля до плюс пяти, в ночь на воскресенье такая же погода, а в низинах, например, в Клину, — заморозки.

«Ощущение зимы»

В северной столице похолодает еще сильнее — до минус четырёх градусов.

«На Севере Ленинградской области синоптики обещают снег, мокрый снег. Его принесет холодный воздух с Кольского полуострова и из Архангельской области», — пояснил руководитель прогностического центра «Метео Александр Шувалов.

Холодный фронт приблизится к столице с четверга на пятницу, и продержится все выходные. Ночью от нуля до плюс пяти, а вот днем в выходные в Москве будет 9-12 градусов, — пообещал Александр Шувалов.

В Петербурге будет еще холоднее, туда холодный воздух придет раньше. Ночью со среды на четверг температура может опуститься до минус 2-3 градусов. Днем будет плюсовая температура, но вместе с мокрым снегом это создаст ощущение зимы.

Гипертоникам — приготовиться: давление будет неравномерным

«15 апреля оно составит порядка 734 миллиметров ртутного столба и затем будет подниматься. К четвергу, 18 апреля, вырастет до 742 миллиметров ртутного столба. К субботе и воскресенью снова ожидается трамплин давления до 757–760 миллиметров ртутного столба, оно вырастет почти на 20 единиц. В эти дни надо быть очень внимательными к своему здоровью, гипертоникам — принимать прописанные препараты», — пояснили «НИ» в прогностическом центре «Метео».

«Быстрого потепления ждать не стоит, — предупредили „НИ“ в прогностическом центре „Метео“. — В апреле погода меняется часто, и это нормально».

#Общество#Уфа#Погода#Холодная погода
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