Настоящая зима придет в Москву и Питер в ближайшие выходные

В четверг и пятницу, 18–19 апреля, в Москве в ночное время может похолодать до нуля градусов. В отдельных районах на западе и северо-западе не исключены небольшие заморозки с температурой от нуля до минус одного градуса. В этих районах могут пройти смешанные осадки или даже мокрый снег. В ночь с субботы на воскресенье, 20–21 апреля, западный и северо-западные районы снова может подморозить ночью, — пояснил синоптик.