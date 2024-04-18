Настоящая зима придет в Москву и Питер в ближайшие выходные

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Москве конец недели будет дождливым. Количество осадков может приблизиться к месячной норме, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.
А вот ближе к выходным прогнозируются скачки давления. Кроме того, ожидаеются ночные заморозки и осадки в виде мокрого снега.
«Понижение температуры до нуля градусов ожидается в ночь на субботу, 20 апреля, в столице, а если погода будет малооблачной, то возможны заморозки и выпадение мокрого снега. В субботу меняется циркуляция, и воздушные массы будут поступать с запада, но сформированы они в северных регионах. Поэтому будет понижение температуры ночью до 0 -+5 градусов. А дневные температуры ожидаются 9-14 градусов тепла. Небольшой мокрый снежок не исключен. Более вероятно — дожди, но не исключен и снег», — прокомментировал «НИ» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Очередной циклон движется через Балтийское море между Москвой и Петербургом. В тылу этого циклона будет заток холодного воздуха с Баренцева моря. В итоге похолодает и в Москве, и в Петербурге. Причем, в Северной столице будет намного холоднее», — пояснил «НИ» заведующий отделом Росгидромета Анатолий Цыганков.
В четверг и пятницу, 18–19 апреля, в Москве в ночное время может похолодать до нуля градусов. В отдельных районах на западе и северо-западе не исключены небольшие заморозки с температурой от нуля до минус одного градуса. В этих районах могут пройти смешанные осадки или даже мокрый снег. В ночь с субботы на воскресенье, 20–21 апреля, западный и северо-западные районы снова может подморозить ночью, — пояснил синоптик.
После обильных дождей в ночь с пятницы на субботу ночью в Москве будет от нуля до плюс пяти, в ночь на воскресенье такая же погода, а в низинах, например, в Клину, — заморозки.
В северной столице похолодает еще сильнее — до минус четырёх градусов.
«На Севере Ленинградской области синоптики обещают снег, мокрый снег. Его принесет холодный воздух с Кольского полуострова и из Архангельской области», — пояснил руководитель прогностического центра «Метео Александр Шувалов.
Холодный фронт приблизится к столице с четверга на пятницу, и продержится все выходные. Ночью от нуля до плюс пяти, а вот днем в выходные в Москве будет 9-12 градусов, — пообещал Александр Шувалов.
В Петербурге будет еще холоднее, туда холодный воздух придет раньше. Ночью со среды на четверг температура может опуститься до минус 2-3 градусов. Днем будет плюсовая температура, но вместе с мокрым снегом это создаст ощущение зимы.
«15 апреля оно составит порядка 734 миллиметров ртутного столба и затем будет подниматься. К четвергу, 18 апреля, вырастет до 742 миллиметров ртутного столба. К субботе и воскресенью снова ожидается трамплин давления до 757–760 миллиметров ртутного столба, оно вырастет почти на 20 единиц. В эти дни надо быть очень внимательными к своему здоровью, гипертоникам — принимать прописанные препараты», — пояснили «НИ» в прогностическом центре «Метео».
«Быстрого потепления ждать не стоит, — предупредили „НИ“ в прогностическом центре „Метео“. — В апреле погода меняется часто, и это нормально».