Курортный сбор в путешествиях: кто, где и как его платит

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Курортный сбор — доплата, которую путешественники должны заплатить за проживание в туристических зонах. Он вводится с целью финансирования развития инфраструктуры, экологических мероприятий и культурных проектов в этих районах. Такой налог за проживание помогает поддерживать и улучшать условия отдыха, способствует сохранению природы и культурного наследия местности. Обычно сбор собирается с каждого гостя и зависит от продолжительности пребывания и типа размещения.
Стоит понимать, что это не новый вид туристического налога, такая форма существует уже давно. Еще в 2018 году, в рамках эксперимента, дополнительный платеж начали собирать в некоторых регионах России. Для этого даже был принят закон № 214-ФЗ от 29.07.2017 года «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры». А с недавнего времени увеличился срок действия налога и были добавлены в список Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».
Сумму взноса устанавливают региональные власти, однако закон ограничивает сумму взноса до 100 рублей в день. Таким образом, посетитель обязан оплатить фиксированную ставку, умноженную на количество дней пребывания. Эти средства поступают в региональный бюджет и направляются на обслуживание и ремонт туристической инфраструктуры, а также на разработку и строительство новых объектов.
Сейчас взимать деньги имеют право только субъекты-участники:
Для того, чтобы понять в какую стоимость вам обойдется отдых, необходимо умножить количество дней проживания на размер сбора, при этом день прибытия не учитывается. Например, если вы приехали в Санкт-Петербург и планируете остаться на 5 дней, то для расчета общей суммы вам нужно: 5 × 100 рублей = 500.
Еще налог обязаны платить даже те, кто пребывают в командировке, едут на деловые встречи или останавливаются на сутки и более.
Если гость не произвел уплату курортного сбора, то об этом незамедлительно сообщают в исполнительный орган субъекта, отвечающий за контроль за сбором данного налога.
Вот список категорий людей, которые не обязаны платить:
Для получения льготы необходимо предъявить документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты.