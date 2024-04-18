Курортный сбор в путешествиях: кто, где и как его платит

Стоит понимать, что это не новый вид туристического налога, такая форма существует уже давно. Еще в 2018 году, в рамках эксперимента, дополнительный платеж начали собирать в некоторых регионах России. Для этого даже был принят закон № 214-ФЗ от 29.07.2017 года «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры». А с недавнего времени увеличился срок действия налога и были добавлены в список Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».