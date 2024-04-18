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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Платный отдых

Курортный сбор в путешествиях: кто, где и как его платит

18 апреля 2024, 19:03
Фото: Изображение Midjourney
Платный отдых
С 1 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге вводится туристический налог, который действует во многих российских городах. Кто его будет платить и возможно ли избежать дополнительных расходов, в нашем материале.

Что такое курортный сбор?

Курортный сбор — доплата, которую путешественники должны заплатить за проживание в туристических зонах. Он вводится с целью финансирования развития инфраструктуры, экологических мероприятий и культурных проектов в этих районах. Такой налог за проживание помогает поддерживать и улучшать условия отдыха, способствует сохранению природы и культурного наследия местности. Обычно сбор собирается с каждого гостя и зависит от продолжительности пребывания и типа размещения.

Стоит понимать, что это не новый вид туристического налога, такая форма существует уже давно. Еще в 2018 году, в рамках эксперимента, дополнительный платеж начали собирать в некоторых регионах России. Для этого даже был принят закон № 214-ФЗ от 29.07.2017 года «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры». А с недавнего времени увеличился срок действия налога и были добавлены в список Санкт-Петербург и федеральная территория «Сириус».

Курортный сбор: сколько стоит отдых?Курортный сбор: сколько стоит отдых?
Курортный сбор: сколько стоит отдых?
Фото: Изображение Midjourney

Сколько нужно будет платить?

Сумму взноса устанавливают региональные власти, однако закон ограничивает сумму взноса до 100 рублей в день. Таким образом, посетитель обязан оплатить фиксированную ставку, умноженную на количество дней пребывания. Эти средства поступают в региональный бюджет и направляются на обслуживание и ремонт туристической инфраструктуры, а также на разработку и строительство новых объектов.

Сейчас взимать деньги имеют право только субъекты-участники:

  • Краснодарский край (городской округ Сочи) — 50 рублей.
  • Краснодарский край (Анапа, Геленджик, Горячий ключ, Ейское, Должанское, Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское, Тенгинское поселения) — 30 рублей.
  • Санкт-Петербург — 100 рублей.
  • Ставропольский край (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Минераловодский городской округ) — 100 рублей.
  • «Сириус» — 50 рублей.

Для того, чтобы понять в какую стоимость вам обойдется отдых, необходимо умножить количество дней проживания на размер сбора, при этом день прибытия не учитывается. Например, если вы приехали в Санкт-Петербург и планируете остаться на 5 дней, то для расчета общей суммы вам нужно: 5 × 100 рублей = 500.

Как сэкономить на отдыхе?Как сэкономить на отдыхе?
Как сэкономить на отдыхе?
Фото: Изображение Midjourney

Кто должен платить курортный сбор?

  • Совершеннолетние в независимости от гражданства.
  • Граждане, которые пребывают на объекте, где взимается курортный сбор, в течение более чем 24 часов, обязаны уплатить данный сбор.
  • Люди, заселившиеся в гостиницу, санаторий или пансионат, которыми владеют компании или ИП.

Еще налог обязаны платить даже те, кто пребывают в командировке, едут на деловые встречи или останавливаются на сутки и более.

Если гость не произвел уплату курортного сбора, то об этом незамедлительно сообщают в исполнительный орган субъекта, отвечающий за контроль за сбором данного налога.


Как обойти туристический налог?

Вот список категорий людей, которые не обязаны платить:

  • Гости, которые останавливаются в частном секторе или у родственников, не обязаны платить курортный сбор, если владелец жилья не является ИП, например, если это самозанятые и физ.лица.
  • Местные жители, которые работают по трудовому договору или служебному контракту, а также имеют регистрацию, владеющие недвижимостью.
  • Участники ВОВ и других боевых действий, блокадники и их семьи.
  • Инвалиды I и II группы, дети-инвалиды и их сопровождающие.
  • Люди, проходящие лечение, включая тех, у кого диагностирован туберкулез.
  • Малоимущие семьи.
  • Студенты до 24 лет, обучающиеся очно на территории курорта.
  • Спортсмены, тренеры, судьи и специалисты в области физкультуры, приехавшие на соревнования.

Для получения льготы необходимо предъявить документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты.

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