Исследование ИНВИТРО: у 51% россиян дефицит витамина D

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Как сообщает издание, данное исследование базируется на данных, полученных от более чем 1,1 миллиона пациентов, прошедших обследование за последний год. По результатам лабораторных тестов установлено, что у 51% из них уровень витамина D ниже нормы, пишет newizv.ru.
Особенно тревожным является факт, что наибольший дефицит этого витамина отмечается среди детей и подростков: 59,6% испытуемых меньше 18 лет. В возрасте от 18 до 45 лет — у 53,22% исследуемых, а у пациентов в возрасте старше 65 лет — 48,3% обследованных с дефицитом этого витамина.
Частично дефицит витамина D у жителей Российской Федерации объясняется географическим положением страны. Кроме того, загрязнение воздуха в крупных городах и промышленных центрах может препятствовать проникновению ультрафиолетовых лучей. Современный образ жизни, характеризующийся сокращением времени, проведенного на свежем воздухе, также ведёт к снижению синтеза витамина D. Именно поэтому дефицит витамина D широко распространен: например, в Москве и Московской области недостаток этого витамина выявлен у 48% и 52% населения соответственно, тогда как на юге России этот показатель еще выше и составляет 56,8%.
Недостаток витамина D делает организм человека уязвимым перед различными инфекциями, так как он играет ключевую роль в функционировании иммунной системы. При его недостатке увеличивается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, остеопороза, а также на уровне психики — возникновения депрессии и раздражительности.
Глава отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева отметила, что с возрастом кожа теряет способность к синтезу витамина D под воздействием ультрафиолетовых лучей. Эксперт подчеркнула, что основным источником витамина D для человека является его выработка в организме при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу. При этом в пищевых продуктах этот витамин содержится в ограниченном количестве, и то в очень немногих.
Уровень витамина D в организме можно определить с помощью анализа крови. Результаты такого анализа помогут решить, нуждается ли пациент в дополнительном приеме витамина D. При подозрении на дефицит этого витамина необходимо обратиться к специалистам для консультации, а не заниматься самолечением.