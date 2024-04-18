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Исследование ИНВИТРО: у 51% россиян дефицит витамина D

Исследование ИНВИТРО: у 51% россиян дефицит витамина D

18 апреля 2024, 10:47
Фото: Invitro
Российская медицинская компания ИНВИТРО провела масштабное исследование, результаты которого показали, что у 51% жителей Российской Федерации наблюдается дефицит витамина D.

Как сообщает издание, данное исследование базируется на данных, полученных от более чем 1,1 миллиона пациентов, прошедших обследование за последний год. По результатам лабораторных тестов установлено, что у 51% из них уровень витамина D ниже нормы, пишет newizv.ru.

Особенно тревожным является факт, что наибольший дефицит этого витамина отмечается среди детей и подростков: 59,6% испытуемых меньше 18 лет. В возрасте от 18 до 45 лет — у 53,22% исследуемых, а у пациентов в возрасте старше 65 лет — 48,3% обследованных с дефицитом этого витамина.

Частично дефицит витамина D у жителей Российской Федерации объясняется географическим положением страны. Кроме того, загрязнение воздуха в крупных городах и промышленных центрах может препятствовать проникновению ультрафиолетовых лучей. Современный образ жизни, характеризующийся сокращением времени, проведенного на свежем воздухе, также ведёт к снижению синтеза витамина D. Именно поэтому дефицит витамина D широко распространен: например, в Москве и Московской области недостаток этого витамина выявлен у 48% и 52% населения соответственно, тогда как на юге России этот показатель еще выше и составляет 56,8%.

Недостаток витамина D делает организм человека уязвимым перед различными инфекциями, так как он играет ключевую роль в функционировании иммунной системы. При его недостатке увеличивается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, остеопороза, а также на уровне психики — возникновения депрессии и раздражительности.

Глава отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева отметила, что с возрастом кожа теряет способность к синтезу витамина D под воздействием ультрафиолетовых лучей. Эксперт подчеркнула, что основным источником витамина D для человека является его выработка в организме при воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу. При этом в пищевых продуктах этот витамин содержится в ограниченном количестве, и то в очень немногих.

Уровень витамина D в организме можно определить с помощью анализа крови. Результаты такого анализа помогут решить, нуждается ли пациент в дополнительном приеме витамина D. При подозрении на дефицит этого витамина необходимо обратиться к специалистам для консультации, а не заниматься самолечением.

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