Исследование ИНВИТРО: у 51% россиян дефицит витамина D

Частично дефицит витамина D у жителей Российской Федерации объясняется географическим положением страны. Кроме того, загрязнение воздуха в крупных городах и промышленных центрах может препятствовать проникновению ультрафиолетовых лучей. Современный образ жизни, характеризующийся сокращением времени, проведенного на свежем воздухе, также ведёт к снижению синтеза витамина D. Именно поэтому дефицит витамина D широко распространен: например, в Москве и Московской области недостаток этого витамина выявлен у 48% и 52% населения соответственно, тогда как на юге России этот показатель еще выше и составляет 56,8%.