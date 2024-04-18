Глава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ХК «Салават Юлаев»

Глава Башкирии в ходе встречи с представителями региональных СМИ прокомментировал ситуацию с ХК «Салават Юлаев». Ранее, напомним, волну негодования у жителей республики вызвали результаты хоккейного клуба — на одном из матчей серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. В связи с этим многие хоккейные фанаты в Башкирии призывали уволить генерального директора и главного тренера клуба.