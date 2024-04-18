Глава Башкирии рассказал о кадровых перестановках в ХК «Салават Юлаев»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Глава Башкирии в ходе встречи с представителями региональных СМИ прокомментировал ситуацию с ХК «Салават Юлаев». Ранее, напомним, волну негодования у жителей республики вызвали результаты хоккейного клуба — на одном из матчей серии первого раунда Кубка Гагарина «Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 4:2. В связи с этим многие хоккейные фанаты в Башкирии призывали уволить генерального директора и главного тренера клуба.
Однако Виктор Козлов и Ринат Баширов не покинули свои должности. Решение об этом, по информации тг-канала «Хоккейная правда», было принято по итогам встречи руководства хоккейного клуба с Радием Хабировым.
Отвечая на вопросы журналистов, руководитель региона отметил, что хоть и не является большим фанатом хоккея, но все же временами посещает матчи.
«Не скажу, что я ярый болельщик, во-первых, времени особо нет. Но я очень часто прихожу посмотреть, порадоваться за ребят или порасстраиваться за них. В череде моих забот это не самое важное. Но, кстати, ходить на хоккей я начал, когда стал здесь работать. Справедливости ради надо сказать, хороший же хоккей подарили, в регулярном чемпионате хорошо играли: молодая, интересная команда, яркие победы. Это и легло в основу решения дать еще один шанс команде и тренерскому составу», — заявил Хабиров.