Всероссийская акция «Библионочь-2024» в Уфе

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Библионочь — мероприятие, которое проходит в апреле по всей России и посвящено чтению. В течение этой ночи библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства остаются открытыми дольше обычного и предлагают разнообразные форматы взаимодействия.
Первая встреча была организована еще в 2012 году, чтобы привлечь внимание к библиотечному, музейному и книжному делу. С тех пор событие получило широкую поддержку в разных регионах России и проводится ежегодно.
Библионочь способствует распространению культуры чтения, способствует социокультурному развитию общества и обогащает культурное пространство городов. Во время Библионочи гости любых возрастов могут посетить лекции, викторины, мастер-классы, выставки и творческие встречи.
Участникам будет предложена интересная и насыщенная программа в формате четырехчасового офлайн-марафона с 18:00 до 22:00 часов. На нескольких площадках представят все направления тематического года. В программе: встречи с краеведом и писательницей, исторические экскурсы, презентации книг и изданий, лектории, встречи с творческими семьями и психологами.
Юные участники смогут посетить детскую площадку с кукольными представлениями, мастер-классами и играми. Также будет организована зона творчества с мастер-классами и игротекой, а любители интеллектуальных развлечений смогут принять участие в турнире по шахматам и игре «Дела семейные». Участникам акции представят новинки художественной литературы, а воспитанники молодежного центра и учащиеся детской школы искусств обеспечат хорошее настроение.
С более подробной программой можно ознакомиться ниже:
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
АБОНЕМЕНТ
ЗАЛ ПЕРИОДИКИ
В этот вечер библиотека предложит принять участие в мастер-классах, квест-играх, творческих встречах, викторинах, лекциях и выставках. В программе также будут представлены мероприятия, связанные с чтением и литературой. На этой платформе также будут представлены проекты книжных магазинов, литературных музеев и культурных центров.
2 этаж:
3 этаж: