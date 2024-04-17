mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Библионочь-2024

Всероссийская акция «Библионочь-2024» в Уфе

17 апреля 2024, 11:53
Фото: 1MI
Библионочь-2024
20 апреля 2024 года в Год семьи состоится самая ожидаемая акция в библиотечной жизни Уфы — «Библионочь-2024» под девизом «Читаем всей семьей».

Что такое Библионочь?

Библионочь — мероприятие, которое проходит в апреле по всей России и посвящено чтению. В течение этой ночи библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства остаются открытыми дольше обычного и предлагают разнообразные форматы взаимодействия.

Первая встреча была организована еще в 2012 году, чтобы привлечь внимание к библиотечному, музейному и книжному делу. С тех пор событие получило широкую поддержку в разных регионах России и проводится ежегодно.

Библионочь способствует распространению культуры чтения, способствует социокультурному развитию общества и обогащает культурное пространство городов. Во время Библионочи гости любых возрастов могут посетить лекции, викторины, мастер-классы, выставки и творческие встречи.

Библионочь для всех возрастовБиблионочь для всех возрастов
Библионочь для всех возрастов
Фото: 1MI

Центральная городская библиотека г. Уфы — ул. Комсомольская, 138

Участникам будет предложена интересная и насыщенная программа в формате четырехчасового офлайн-марафона с 18:00 до 22:00 часов. На нескольких площадках представят все направления тематического года. В программе: встречи с краеведом и писательницей, исторические экскурсы, презентации книг и изданий, лектории, встречи с творческими семьями и психологами.

Юные участники смогут посетить детскую площадку с кукольными представлениями, мастер-классами и играми. Также будет организована зона творчества с мастер-классами и игротекой, а любители интеллектуальных развлечений смогут принять участие в турнире по шахматам и игре «Дела семейные». Участникам акции представят новинки художественной литературы, а воспитанники молодежного центра и учащиеся детской школы искусств обеспечат хорошее настроение.

С более подробной программой можно ознакомиться ниже:

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

  • 18:00 Торжественное открытие Библионочь-2024.
  • 18:10 Встреча с краеведом Владимиром Агте «Дорога длинной в 500 лет истории семьи».
  • 18:40 Исторический экскурс «Семейные ценности» Совместно с Мемориальным Домом-музеем С. Т Аксаковым.
  • 19:10 «Кредо успешного человека» встреча с Залиеё и Рузаном Ганиатуллиными (артисты Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас»).
  • 19:40 презентация издания «Уфа на почтовых открытках 19-начала 20 века» от книжного магазина «Планета книг».
  • 20:00 Встреча «творческая дорога семьи Обуховых» (уфимские мастера декоративно-прикладного искусства).
  • 20:30 Встреча с писательницей Еленой Чумаковой «Дела-то житейские. Женские истории».
  • 21:00 Лекторий «Уфимский Сытин» — Заведующая отделом книгохранения Рашида Махмутова.
  • 21:40 Презентация обновленного портала «Уфимская мозаика» — Заведующая справочно-библиотечного отдела Светлана Левкова.

АБОНЕМЕНТ

  • 18:10 Кукольный театр «Приключение Блинка» — для самых маленьких.
  • 18:25 Флешмоб «В ритме танца» с семьей Азановых.
  • 19:05 Мастер-класс по постановке кукольного спектакля по сказке «Репка» и интерактивный спектакль по сказке «Золушка».
  • 19:25 Познавательно-развлекательная программа «Читаем Пушкина семьей»

ЗАЛ ПЕРИОДИКИ

  • 18:00 Турнир по шахматам с Дмитрием Казаковым.
  • 19:30 Встреча с практикующим психологом Булатом Баурамовым и Динарой Мингазетдиновой «Познай себя и познаешь мир: личностное развитие как ресурс гармоничной личности».
  • 21:00 Своя игра «Дела семейные».
Программа БиблионочиПрограмма Библионочи
Программа Библионочи
Фото: 1MI

Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди — ул. Ленина, 4

В этот вечер библиотека предложит принять участие в мастер-классах, квест-играх, творческих встречах, викторинах, лекциях и выставках. В программе также будут представлены мероприятия, связанные с чтением и литературой. На этой платформе также будут представлены проекты книжных магазинов, литературных музеев и культурных центров.

2 этаж:

  • 18:00-22:00 Выставка детского рисунка «Вместе дружная семья».
  • 18:30-19:30 Языковая площадка, бесплатный пробный урок.
  • 19:00-21:30 Мастер-классы «Ромашки», «Национальное украшение — своими руками», «живопись Море».
  • 19:00-23:00 Квест-игра Знаем, читали!».
  • 19:30-20:30 Игровая семейная площадка «Сплотить семью поможет мудрость книг: игра „Классики“ от звезды художественного кино Арслана Крымчурина.
  • 20:30-21:15 Игровая семейная площадка „Сплотить семью поможет мудрость книг: краеведческие игры ‚Играем всей семьей‘“.

3 этаж:

  • 18:00-22:00 Выставка детского рисунка «В мир прекрасного».
    18:30-18:45 «Мы вместе», выступление воспитанников дополнительного образования «Йəшлек».
  • 18:45-19:30 Авторская музыкально-литературная композиция «Слушай, как поёт душа» в исполнении струнного квартета «Интермеццо».
  • 19:00-21:00 Музей занимательных наук «Интеллектус».
  • 19:30-20:30 Презентация комикса «Мы вместе — без бергə». Встреча с авторами башкирских комиксов — художником Камилем Бузыкаевым и руководителем студии «Муха» Артуром Абдрахмановым
  • 20:30-21:30 Проектный театр «Карточка Станиславского».
  • 20:00-23:00 Семейная викторина «Наука, техника, открытия».
Читайте также:
Природный парк Иремель Выходные в Башкирии — удивительные места уникального региона РоссииТотальный диктант 2024 Тотальный диктант-2024 в Уфе
#Ольга Харина#Общество#Книги#Музей#Библионочь#Чтение#Праздничные мероприятия
Подпишитесь
«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов
Сегодня, 07:49
Восемь выходных дней ждут жителей Башкирии в мае 2024 года
Сегодня, 10:18
Бывший начальник городского управления гражданской защиты из Башкирии погиб на СВО
Сегодня, 10:47
Над Татарстаном сбили беспилотник
Сегодня, 10:08
Начальница Управления капитального строительства Башкирии обошлась домашним арестом
Сегодня, 09:58
В Башкирии на месте дороги образовался глубокий водоём
Сегодня, 09:32
"