Всероссийская акция «Библионочь-2024» в Уфе

Библионочь — мероприятие, которое проходит в апреле по всей России и посвящено чтению. В течение этой ночи библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства остаются открытыми дольше обычного и предлагают разнообразные форматы взаимодействия.



Первая встреча была организована еще в 2012 году, чтобы привлечь внимание к библиотечному, музейному и книжному делу. С тех пор событие получило широкую поддержку в разных регионах России и проводится ежегодно.