Восемь выходных дней ждут жителей Башкирии в мае 2024 года

При этом отмечается, что выходной день с субботы 6 января перенесли на пятницу 10 мая, выходной с субботы 27 апреля перенесли на понедельник 29 апреля, а выходной с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля. Таким образом, майские выходные в этом году продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, 8 мая рабочий день сокращается на один час.