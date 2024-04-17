Восемь выходных дней ждут жителей Башкирии в мае 2024 года

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Россиян в мае 2024 года ждут восемь выходных дней. Так, нерабочими праздничными днями в России являются 1 и 9 мая.
При этом отмечается, что выходной день с субботы 6 января перенесли на пятницу 10 мая, выходной с субботы 27 апреля перенесли на понедельник 29 апреля, а выходной с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля. Таким образом, майские выходные в этом году продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, 8 мая рабочий день сокращается на один час.
Ранее Mkset подготовил обзор праздничных мероприятий, которые можно будет посетить в Уфе в майские выходные. Жителей и гостей башкирской столицы ждут спектакли, выступления музыкантов, симфонические концерты и многое другое. Подробности — здесь.