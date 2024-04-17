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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Майские выходные 2024: какие дни объявлены нерабочими

Восемь выходных дней ждут жителей Башкирии в мае 2024 года

17 апреля 2024, 10:18
Фото: 1MI

Майские выходные 2024: какие дни объявлены нерабочими

Подробности сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

Россиян в мае 2024 года ждут восемь выходных дней. Так, нерабочими праздничными днями в России являются 1 и 9 мая.

При этом отмечается, что выходной день с субботы 6 января перенесли на пятницу 10 мая, выходной с субботы 27 апреля перенесли на понедельник 29 апреля, а выходной с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля. Таким образом, майские выходные в этом году продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Кроме того, 8 мая рабочий день сокращается на один час.

Ранее Mkset подготовил обзор праздничных мероприятий, которые можно будет посетить в Уфе в майские выходные. Жителей и гостей башкирской столицы ждут спектакли, выступления музыкантов, симфонические концерты и многое другое. Подробности — здесь.

#Азамат Нухов#Общество#Уфа#Майские праздники#1 Мая#День Победы#Новости Башкирии#Перенос выходных дней#Выходные дни
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