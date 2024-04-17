Водители пожаловались на проблемы со светофорами в Уфе

В комментариях уфимцы с иронией отметили, что сейчас жители начали любую несостыковку снимать на видео и публиковать в соцсетях. Они попросили и дальше наблюдать за происходящим. Третий пользователь уточнил, что буквы на светофоре обозначают ручное управление. При этом на месте не было регулировщика.