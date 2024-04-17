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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Водители пожаловались на проблемы со светофорами в Уфе

Водители пожаловались на проблемы со светофорами в Уфе

17 апреля 2024, 15:59
Уфимцы сообщили о том, что светофоры в районе улицы Сочинской зависли. Соответствующая публикация размещена в telegram-канале «Уфа с огоньком».

Проблемы наблюдаются возле монумента Дружбы. Стоящие на дороге автомобили видят красный сигнал светофора, а снизу буквы «РУ». Также поворачивающим направо горожанам горит зеленый.

В комментариях уфимцы с иронией отметили, что сейчас жители начали любую несостыковку снимать на видео и публиковать в соцсетях. Они попросили и дальше наблюдать за происходящим. Третий пользователь уточнил, что буквы на светофоре обозначают ручное управление. При этом на месте не было регулировщика.

Отметим, что жители Башкирии и сами не стремятся соблюдать ПДД на дорогах. Так, накануне в ГИБДД рассказали, как молодой человек схлопотал штрафы за «шашки».

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Дорога#Соцсети#Светофор
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