Водители пожаловались на проблемы со светофорами в Уфе

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Проблемы наблюдаются возле монумента Дружбы. Стоящие на дороге автомобили видят красный сигнал светофора, а снизу буквы «РУ». Также поворачивающим направо горожанам горит зеленый.
В комментариях уфимцы с иронией отметили, что сейчас жители начали любую несостыковку снимать на видео и публиковать в соцсетях. Они попросили и дальше наблюдать за происходящим. Третий пользователь уточнил, что буквы на светофоре обозначают ручное управление. При этом на месте не было регулировщика.
Отметим, что жители Башкирии и сами не стремятся соблюдать ПДД на дорогах. Так, накануне в ГИБДД рассказали, как молодой человек схлопотал штрафы за «шашки».