В Уфе врачи спасли молодую девушку от инвалидности

Молодая пациентка с жалобами на боли в животе, резкое похудение, отсутствие аппетита и тошноту попала в отделении колопроктологии. У уфимки выявили Болезнь Крона, из-за развития непроходимости нарастал риск развития перфорации тонкой кишки.