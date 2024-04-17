mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:00

Published Сегодня, 07:00

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Уфе врачи спасли молодую девушку от инвалидности

В Уфе врачи спасли молодую девушку от инвалидности

17 апреля 2024, 07:00
Фото: Айрат Рахматуллин/Telegram
Врачи больницы №21 в Уфе провели сложнейшую операцию, благодаря которой 20-летней девушке удалось избежать тяжелого восстановления и инвалидизации. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Молодая пациентка с жалобами на боли в животе, резкое похудение, отсутствие аппетита и тошноту попала в отделении колопроктологии. У уфимки выявили Болезнь Крона, из-за развития непроходимости нарастал риск развития перфорации тонкой кишки.

В Башкирии врачи спасли малыша с цитомегаловирусом
Узнать подробнее
«После предоперационной подготовки было проведено хирургическое лечение. Врачи удалили часть пораженного кишечника и наложили анастомоз. Пациентку прооперировали без наложения стомы», — рассказал Рахматуллин.

Благодаря профессионализму врачей девушка быстро пошла на поправку. На восьмые сутки после операции ее выписали с хорошим самочувствием.

#Уфа#Медицина#Новости Башкирии#Здравоохранение
Подпишитесь
«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов
Сегодня, 07:49
В Уфе снесут дом по улице Зенцова
Сегодня, 07:03
В республике уровень воды в реках поднялся максимально
Сегодня, 06:33
В Уфе появится биолаборатория для работы с опасными и неизвестными инфекциями
Сегодня, 06:06
Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих
Вчера, 19:54
"