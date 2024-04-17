В Уфе врачи спасли молодую девушку от инвалидности

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Молодая пациентка с жалобами на боли в животе, резкое похудение, отсутствие аппетита и тошноту попала в отделении колопроктологии. У уфимки выявили Болезнь Крона, из-за развития непроходимости нарастал риск развития перфорации тонкой кишки.
«После предоперационной подготовки было проведено хирургическое лечение. Врачи удалили часть пораженного кишечника и наложили анастомоз. Пациентку прооперировали без наложения стомы», — рассказал Рахматуллин.
Благодаря профессионализму врачей девушка быстро пошла на поправку. На восьмые сутки после операции ее выписали с хорошим самочувствием.