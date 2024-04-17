В Уфе водитель сбил ребёнка и скрылся с места происшествия

Благодаря видеозаписям с камер наблюдения сотрудникам Госавтоинспекции удалось определить его личность — нарушителем оказался 35-летний житель Белебеевского района. По его словам, ребенок не показал признаков серьезных травм и, получив помощь с велосипедом, уехал. Тем не менее, водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.