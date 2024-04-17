В Уфе водитель сбил ребёнка и скрылся с места происшествия

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В Уфе начато расследование по факту совершения наезда на 12-летнего ребенка.
Известно, что водитель автомобиля марки «Kia Ceed» совершил наезд на школьника, который передвигался на велосипеде. ЧП случилось в тот момент, когда автомобилист покидал дворовую территорию дома №16 на проспекте Октября. В результате ДТП ребёнок получил ушиб конечностей, а водитель скрылся с места происшествия.
Благодаря видеозаписям с камер наблюдения сотрудникам Госавтоинспекции удалось определить его личность — нарушителем оказался 35-летний житель Белебеевского района. По его словам, ребенок не показал признаков серьезных травм и, получив помощь с велосипедом, уехал. Тем не менее, водителя привлекли к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП.
Однако некоторые очевидцы аварии с таким решением не согласны и считают, что водитель «Kia Ceed» в этой ситуации не виноват. Люди описывают ситуацию в социальных сетях и делятся своим мнением по поводу увиденного:
«Скорость велосипедиста гораздо выше чем авто», «А я вот ровно наоборот вижу. Велосипедист совершил наезд на водителя», «Удар в бок? В бок. Значит это наезд велосипедиста на тачку», «Потому что нужно слезать с велика, самоката и т. д. И переходить дорогу», «Велосипедист не прав, но отвечать заставят водителя дурдом!», — заступаются очевидцы за водителя авто.
В настоящий момент проводится административное расследование по факту данного происшествия.