В Уфе снесут дом по улице Зенцова

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Власти Уфы намерены изъять под муниципальные нужды многоквартирный дом в Ленинском районе города. Речь идет о доме № 81а, корпус 16 по ул Зенцова.
Дом планируется снести, а жильцам предоставят другое жилье в рамках проекта развития квартала.
Напомним, ранее стало известно, что в Уфе для муниципальных нужд изымут ряд домов и земельных участков в историческом центре города. Речь идет о доме №22 по ул. Октябрьской революции и корпуса 16 в доме №81 по ул. Зенцова. Отмечается, что оба здания были ранее признаны аварийными.