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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Уфе для муниципальных нужд изымут многоквартирный дом в центре города

В Уфе снесут дом по улице Зенцова

17 апреля 2024, 07:03
Фото: 1MI

В Уфе для муниципальных нужд изымут многоквартирный дом в центре города

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Управления земельных и имущественных отношений.

Власти Уфы намерены изъять под муниципальные нужды многоквартирный дом в Ленинском районе города. Речь идет о доме № 81а, корпус 16 по ул Зенцова.

Дом планируется снести, а жильцам предоставят другое жилье в рамках проекта развития квартала.

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе для муниципальных нужд изымут ряд домов и земельных участков в историческом центре города. Речь идет о доме №22 по ул. Октябрьской революции и корпуса 16 в доме №81 по ул. Зенцова. Отмечается, что оба здания были ранее признаны аварийными.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии
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