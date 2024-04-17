В Уфе снесут дом по улице Зенцова

Напомним, ранее стало известно, что в Уфе для муниципальных нужд изымут ряд домов и земельных участков в историческом центре города. Речь идет о доме №22 по ул. Октябрьской революции и корпуса 16 в доме №81 по ул. Зенцова. Отмечается, что оба здания были ранее признаны аварийными.