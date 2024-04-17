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В Уфе более 20 человек удалось спасти из горящего дома

В Уфе более 20 человек удалось спасти из горящего дома

17 апреля 2024, 09:06
Фото: 1MI
Пожар, возникший в тамбуре жилого МКД, удалось оперативно локализовать, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Возгорание произошло в многоквартирном доме по ул. Муксунова в среду, 17 апреля. Пожар начался в тамбуре на две квартиры на восьмом этаже — вскоре коридоры дома оказались заполнены едким дымом.

Фото: МЧС по РБ.

Огнеборцы МЧС России организовали тактическую вентиляцию для удаления дыма. С разных этажей спасли мужчину с признаками отравления горения и женщину. Обоих передали медикам. Всего был спасен 21 человек, эвакуировались еще 30.

Пожарные МЧС России быстро локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. В тушении были задействованы 15 человек и 6 единиц техники.

Фото: МЧС по РБ.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, работает дознаватель МЧС России.

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