В Уфе более 20 человек удалось спасти из горящего дома

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
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Updated Сегодня, 09:39
Возгорание произошло в многоквартирном доме по ул. Муксунова в среду, 17 апреля. Пожар начался в тамбуре на две квартиры на восьмом этаже — вскоре коридоры дома оказались заполнены едким дымом.
Огнеборцы МЧС России организовали тактическую вентиляцию для удаления дыма. С разных этажей спасли мужчину с признаками отравления горения и женщину. Обоих передали медикам. Всего был спасен 21 человек, эвакуировались еще 30.
Пожарные МЧС России быстро локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. В тушении были задействованы 15 человек и 6 единиц техники.
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, работает дознаватель МЧС России.