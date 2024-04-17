В республике уровень воды в реках поднялся максимально

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:39
На 17 апреля в 15 муниципальных образованиях обнаружены 26 случаев затопления: 115 придомовых территорий, 351 садовый участок, 23 участка дорог, 7 мостов. Жилые и садовые дома не затопило. Благодаря беспилотным аппаратам специалисты оценили обстановку в Уфимском районе, где заторов не выявлено.
28 оперативных групп МЧС Башкортостана находятся в полной готовности на случай непредвиденных ситуаций. Уровень реки Белой вырос на 15 см за сутки, до критической отметки осталось более 1 м 50 см.
Риск затопления выявлен в Демском и Чишминском районах, включая снт «Козарез», «Альбатрос», «Здоровье», «Озерное», «Дуслык», Локомитив -10, «Тюльпан», Строитель-2, Солнечная поляна, Черемушки, Сахра. В связи с тем, что река Дема в районе н. п. Бочкарёвка за сутки поднялась на 39 см.
Местным жителям рекомендуется собрать документы, запастись продуктами и медикаментами, при необходимости покинуть дом, отключив воду, газ и другие коммунальные услуги. При этом стоит помнить о домашних животных, перед отъездом необходимо забрать их с собой или позаботиться об их безопасности.