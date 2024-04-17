mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Башкирии растет уровень воды в реках Белая и Дёма

В республике уровень воды в реках поднялся максимально

17 апреля 2024, 06:33
Фото: 1MI

В Башкирии растет уровень воды в реках Белая и Дёма

Есть риск затопления отдельных территорий.

На 17 апреля в 15 муниципальных образованиях обнаружены 26 случаев затопления: 115 придомовых территорий, 351 садовый участок, 23 участка дорог, 7 мостов. Жилые и садовые дома не затопило. Благодаря беспилотным аппаратам специалисты оценили обстановку в Уфимском районе, где заторов не выявлено.

28 оперативных групп МЧС Башкортостана находятся в полной готовности на случай непредвиденных ситуаций. Уровень реки Белой вырос на 15 см за сутки, до критической отметки осталось более 1 м 50 см.

Глава Стерлитамака обследовал места подтоплений на лодке
Узнать подробнее

Риск затопления выявлен в Демском и Чишминском районах, включая снт «Козарез», «Альбатрос», «Здоровье», «Озерное», «Дуслык», Локомитив -10, «Тюльпан», Строитель-2, Солнечная поляна, Черемушки, Сахра. В связи с тем, что река Дема в районе н. п. Бочкарёвка за сутки поднялась на 39 см.

Местным жителям рекомендуется собрать документы, запастись продуктами и медикаментами, при необходимости покинуть дом, отключив воду, газ и другие коммунальные услуги. При этом стоит помнить о домашних животных, перед отъездом необходимо забрать их с собой или позаботиться об их безопасности.

Читайте также:
В Башкирии за сутки увеличился уровень воды в реках Белая, Дёма и Большой Ик
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов
Сегодня, 07:49
В Уфе снесут дом по улице Зенцова
Сегодня, 07:03
В Уфе врачи спасли молодую девушку от инвалидности
Сегодня, 07:00
В Уфе появится биолаборатория для работы с опасными и неизвестными инфекциями
Сегодня, 06:06
Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих
Вчера, 19:54
"