В республике уровень воды в реках поднялся максимально

Местным жителям рекомендуется собрать документы, запастись продуктами и медикаментами, при необходимости покинуть дом, отключив воду, газ и другие коммунальные услуги. При этом стоит помнить о домашних животных, перед отъездом необходимо забрать их с собой или позаботиться об их безопасности.