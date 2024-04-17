В регионе открылся первый Башкирско-Китайский Торговый Дом

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:49
Одной из главных целей проекта открытия Башкирско-Китайского Торгового Дома при ТПП РБ является развитие внешне экономической деятельности и укрепление торгово-экономических связей между Башкирией и Китаем. Специализация компании MAIKEN INDUSTRIAL MATERIALS CO., LTD (МАЙКЕН ИНДАСТРИАЛ МАТЕРИАЛС) в области промышленных материалов и технологий позволяет расширить ассортимент товаров, которые будут представлены в Торговом Доме, и обеспечить высокое качество продукции. Этот проект также содействует развитию научно-технического взаимодействия между коммерческими организациями и академическими институтами, что позволяет использовать передовые технологии производства и оборудования. Кроме того, сотрудничество с АО «РЖД Логистика» обеспечивает логистическую поддержку и создает условия для прямого рейса в КНР, что значительно упрощает и ускоряет транспортировку товаров между двумя странами. Руководители проекта выразили уверенность в его успешной реализации и подчеркнули, что он будет способствовать развитию экономики и увеличению экспорта продукции Башкортостана в Китай, а также привлекать инвестиции и новые технологии в регион.
«Торговый Дом открыт при поддержке ТПП РФ. Он позволит обеспечивать надежные платежи, будет оказывать услуги под ключ по внешнеэкономической деятельности и таможенному сопровождению, и конечно, здесь будет отрабатываться и научное взаимодействие — грамотное написание техзаданий в части приобретения технологий производства и оборудования», — подчеркнул президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
Ожидается, что Башкирско-Китайский Торговый Дом станет площадкой для проведения деловых встреч, выставок и презентаций, способствующих привлечению инвестиций и развитию внешнеэкономической сферы региона.
«Наше сотрудничество с ТПП РФ и ТПП РБ буквально на днях вылилось в запуск производства, крайне необходимого как для Республики Башкортостан, так и для всей страны в целом, » — подчеркнул учредитель компании MAIKEN INDUSTRIAL MATERIALS CO., LTD (МАЙКЕН ИНДАСТРИАЛ МАТЕРИАЛС) Михаил Зотов.
Таким образом, открытие Башкирско-Китайского Торгового Дома при ТПП РБ означает возможности для развития торгово-экономического сотрудничества между Башкортостаном и Китаем, обмена передовыми технологиями и привлечения инвестиций. Этот проект является важным шагом в направлении укрепления международных связей Башкортостана и создания благоприятной инвестиционной среды в регионе.