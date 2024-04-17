В регионе открылся первый Башкирско-Китайский Торговый Дом

Одной из главных целей проекта открытия Башкирско-Китайского Торгового Дома при ТПП РБ является развитие внешне экономической деятельности и укрепление торгово-экономических связей между Башкирией и Китаем. Специализация компании MAIKEN INDUSTRIAL MATERIALS CO., LTD (МАЙКЕН ИНДАСТРИАЛ МАТЕРИАЛС) в области промышленных материалов и технологий позволяет расширить ассортимент товаров, которые будут представлены в Торговом Доме, и обеспечить высокое качество продукции. Этот проект также содействует развитию научно-технического взаимодействия между коммерческими организациями и академическими институтами, что позволяет использовать передовые технологии производства и оборудования. Кроме того, сотрудничество с АО «РЖД Логистика» обеспечивает логистическую поддержку и создает условия для прямого рейса в КНР, что значительно упрощает и ускоряет транспортировку товаров между двумя странами. Руководители проекта выразили уверенность в его успешной реализации и подчеркнули, что он будет способствовать развитию экономики и увеличению экспорта продукции Башкортостана в Китай, а также привлекать инвестиции и новые технологии в регион.