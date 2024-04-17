В Госдуме России назвали меры поддержки бизнеса на 2024 год

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Кроме того, предприниматели, получившие кредиты в 2021 году, смогут воспользоваться системой рассрочки.
NEWS.ru пишет, что малые и средние предприятия могут в настоящее время получить льготные кредиты с предельными процентными ставками. Говырин отметил, что кредиты, направленные на развитие предпринимательства, не должны превышать 15,75% годовых при ключевой ставке Центробанка в 13% годовых и выше.
Депутат ГД РФ подчеркнул, что в текущем году для субъектов малого и среднего бизнеса будут доступны льготные кредитные программы, которыми смогут воспользоваться предприниматели в сфере информационных технологий. Он также подчеркнул, что предприниматели освобождены от уплаты налога на прибыль при получении безвозмездной поддержки от государственных органов, местных властей, корпорации развития МСП и ее дочек.
В дополнение, Говырин упомянул о программах поддержки предпринимателей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые будут актуальны для субъектов малого и среднего предпринимательства до 2025 года. Одним из условий этих программ является возможность заключения договора на получение займа только с одним банком.