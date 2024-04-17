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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Госдуме России назвали меры поддержки бизнеса на 2024 год

В Госдуме России назвали меры поддержки бизнеса на 2024 год

17 апреля 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алексей Говырин, рассказал, что в этом году действует особый порядок получения некоторых преференций для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе передача государственного имущества, льготы по налогам на имущество.

Кроме того, предприниматели, получившие кредиты в 2021 году, смогут воспользоваться системой рассрочки.

NEWS.ru пишет, что малые и средние предприятия могут в настоящее время получить льготные кредиты с предельными процентными ставками. Говырин отметил, что кредиты, направленные на развитие предпринимательства, не должны превышать 15,75% годовых при ключевой ставке Центробанка в 13% годовых и выше.

Депутат ГД РФ подчеркнул, что в текущем году для субъектов малого и среднего бизнеса будут доступны льготные кредитные программы, которыми смогут воспользоваться предприниматели в сфере информационных технологий. Он также подчеркнул, что предприниматели освобождены от уплаты налога на прибыль при получении безвозмездной поддержки от государственных органов, местных властей, корпорации развития МСП и ее дочек.

В дополнение, Говырин упомянул о программах поддержки предпринимателей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые будут актуальны для субъектов малого и среднего предпринимательства до 2025 года. Одним из условий этих программ является возможность заключения договора на получение займа только с одним банком.

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