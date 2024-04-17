В Госдуме России назвали меры поддержки бизнеса на 2024 год

Депутат ГД РФ подчеркнул, что в текущем году для субъектов малого и среднего бизнеса будут доступны льготные кредитные программы, которыми смогут воспользоваться предприниматели в сфере информационных технологий. Он также подчеркнул, что предприниматели освобождены от уплаты налога на прибыль при получении безвозмездной поддержки от государственных органов, местных властей, корпорации развития МСП и ее дочек.