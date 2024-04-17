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Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Башкирии упразднят Резервный фонд

В Башкирии упразднят Резервный фонд

17 апреля 2024, 05:45
Фото: PxHere
В парламенте Башкирии вынесли на рассмотрение инициативу об упразднении Резервного фонда, сообщает пресс-служба Курултая республики.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, в последние годы формирование Резервного фонда не осущеставлялось. Таким образом, его упразднение — вопрос «чисто технический». Вместо этого сейчас применяют другой механизм, согласно которому не потраченные в предыдущем году деньги просто переходят на следующий.

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«К тому же, резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда Правительства Республики Башкортостан. Еще часть средств резервируется в составе утвержденных бюджетных ассигнований республиканских органов государственной власти», — добавил Толкачев.
#Политика#Экономика#Уфа#Бюджет#Новости Башкирии
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