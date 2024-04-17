В Башкирии упразднят Резервный фонд

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Как пояснил спикер Константин Толкачев, в последние годы формирование Резервного фонда не осущеставлялось. Таким образом, его упразднение — вопрос «чисто технический». Вместо этого сейчас применяют другой механизм, согласно которому не потраченные в предыдущем году деньги просто переходят на следующий.
«К тому же, резервы, используемые на неотложные и непредвиденные расходы, формируются в структуре расходной части бюджета в составе резервного фонда Правительства Республики Башкортостан. Еще часть средств резервируется в составе утвержденных бюджетных ассигнований республиканских органов государственной власти», — добавил Толкачев.