В Башкирии упразднят Резервный фонд

Как пояснил спикер Константин Толкачев, в последние годы формирование Резервного фонда не осущеставлялось. Таким образом, его упразднение — вопрос «чисто технический». Вместо этого сейчас применяют другой механизм, согласно которому не потраченные в предыдущем году деньги просто переходят на следующий.