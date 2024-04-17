mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

В Башкирии потеплеет до летних температур

В Башкирии потеплеет до летних температур

17 апреля 2024, 03:38
Фото: PxHere
Синоптики Башгидрометцентра спрогнозировали погоду на ближайшие дни в республике.

Сегодня, 17 апреля, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный юго-западного и южного направлений. Температура воздуха составит +20°.

Четверг, 18 апреля, пройдет в основном без осадков, лишь в северных районах пообещали небольшие дожди. Ночью в регионе будет +9, +14°. Днем ожидается потепление до +24°.

Капову пещеру в Башкирии затопило талыми водами
Узнать подробнее

В пятницу, 19 апреля, синоптики также не обещают существенных осадков в большей части республики. В северных районах по-прежнему кратковременные дожди. Ночью термометр покажет +9, +14°, ночью +19, +24°.

Читайте также:
Уфаводоканал отрицает причастность к размытию грунта под трамвайными путямиВ Башкирии лихач на огромной скорости сбил школьницу: девочка в реанимацииВ Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута
#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии
Подпишитесь
Рейс из Уфы в Нарьян-Мар задержали на 16 часов
Сегодня, 03:57
В Башкирии рассчитали цену минимальной продуктовой корзины
Сегодня, 04:40
С 27 апреля в Башкирии запретят жарить шашлыки
Вчера, 17:09
Определена дата празднования юбилея Уфы
Вчера, 16:32
Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих
Вчера, 19:54
"