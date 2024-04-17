В Башкирии потеплеет до летних температур

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Published Сегодня, 03:38
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Сегодня, 17 апреля, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер умеренный юго-западного и южного направлений. Температура воздуха составит +20°.
Четверг, 18 апреля, пройдет в основном без осадков, лишь в северных районах пообещали небольшие дожди. Ночью в регионе будет +9, +14°. Днем ожидается потепление до +24°.
В пятницу, 19 апреля, синоптики также не обещают существенных осадков в большей части республики. В северных районах по-прежнему кратковременные дожди. Ночью термометр покажет +9, +14°, ночью +19, +24°.