В Башкирии «иноагенты» не смогут указывать властям на нарушения в области экологии

Однако 25 декабря 2023 года в федеральный закон были внесены изменения, которые запретили лицам, признанным «иностранными агентами», осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды. Кроме того, лишились возможности следить за состоянием экологии тем, кто был ограничен в этом праве решением суда, а также имеет судимость, признан недееспособным, привлечённые ранее к административной ответственности за нарушение экологического законодательства. Также «иноагенты» (а также иностранные граждане) больше не смогут стать общественными инспекторами.