В Башкирии «иноагенты» не смогут указывать властям на нарушения в области экологии

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
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Updated Сегодня, 12:41
Депутаты Курултая готовятся внести изменения в Экологический кодекс Республики Башкортостан. На законопроект обратило внимание издание «РБК-Уфа». По документу, лица, признанные «иностранными агентами», не смогут проводить общественный экологический мониторинг и быть общественными инспекторами. Также законопроект запрещает проведение экологического мониторинга на предприятиях, выполняющих гособоронзаказ. Проект законопроекта опубликован на сайте Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан.
Комитет Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию подготовил ряд изменений в Экологический кодекс Республики Башкортостан. Значительные поправки вносятся в деятельность общественного контроля в области охраны окружающей среды (т.н. общественного экологического контроля). Согласно нынешней редакции федерального закона «Об охране окружающей среды», подобный мониторинг может производиться общественными объединениями, некоммерческими организациями (НКО) и гражданами. Те граждане, которые изъявили желание помогать органам государственного надзора в природоохранной деятельности, могут мониторить состояние экологии в качестве общественного инспектора — им положено соответствующее удостоверение.
Однако 25 декабря 2023 года в федеральный закон были внесены изменения, которые запретили лицам, признанным «иностранными агентами», осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды. Кроме того, лишились возможности следить за состоянием экологии тем, кто был ограничен в этом праве решением суда, а также имеет судимость, признан недееспособным, привлечённые ранее к административной ответственности за нарушение экологического законодательства. Также «иноагенты» (а также иностранные граждане) больше не смогут стать общественными инспекторами.
Статью 66 Экологического кодекса Республики Башкортостан депутаты предлагают дополнить. В ней, в частности, предлагается указать следующее:
— Проведение общественного контроля в области охраны окружающей среды (общественного экологического контроля) на объектах, используемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, других объектах, сведения о которых составляют государственную тайну, не допускается.
Это значит, что общественные инспекторы не смогут выявлять и докладывать органам власти о нарушениях экологического законодательства на предприятиях, выполняющих гособоронзаказ.
Кроме вышеназванных изменений, законотворцы предлагают указать на возможность проведения общественные обсуждения дистанционно, через «Госуслуги». В то же время теперь общественные обсуждения будут возможны только в том случае, если хозяйственная деятельность, которая должна стать предметом слушаний, будет затрагивать жизнь двух или более районов и городов.
Рассмотрение документа должно состояться 23 апреля.