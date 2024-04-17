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Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Уровень воды на реке Белой в Уфе за сутки прибавил 17 сантиметров

Уровень воды на реке Белой в Уфе за сутки прибавил 17 сантиметров

17 апреля 2024, 04:43
Фото: 1MI
Всего на контроле экстренных служб остаются 26 ситуаций в 15 муниципальных районах, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

По информации пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, за сутки в Систему-112 поступило два сообщения о подтоплениях территорий от талых вод и рек. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 927 обращений.

Максимальный подъем уровня воды в течение суток зарегистрирован на следующих реках:

  • на реке Белой в Ишимбае, динамика уровня воды за сутки +61 см, текущий уровень 319 см, выход реки на пойму 415 см;
  • на реке Белой в Салавате, динамика уровня воды за сутки +57 см, текущий уровень 450 см, но до неблагоприятного уровня ещё полтора метра;
  • на реке Деме в деревне Бочкаревка Чишминского района, динамика уровня воды за сутки +49 см, текущий уровень 610 см, неблагоприятный уровень 688 см;
  • на реке Нура в Белорецке, динамика уровня воды за сутки +43 см, текущий уровень 181 см, выход реки на пойму 226 см;
  • на реке Таналык в селе Самарское Хайбуллинского района, вода поднялась на 41 см, текущий уровень 193 см, выход реки на пойму 480 см.

Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой:

  • на реке Белой возле Монумента Дружбы за сутки +17 см, текущий уровень 581 см, выход на пойму на уровне 600 см, неблагоприятный уровень 730 см;
  • на реке Уфе в районе Шакши, динамика уровня воды за сутки +30 см, текущий уровень 499 см, выход реки на пойму 830 см.

Также на контроле экстренных служб остаются 26 ситуаций в 15 муниципальных районах: Альшеевском, Архангельском, Бакалинском, Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Гафурийском, Давлекановском, Зианчуринском, Кугарчинском, Миякинском, Чишминском, Хайбуллинском районах и в городах Стерлитамак и Уфа. 23 случая подтопления автодорог, 7 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи связаны с подтоплениями 115 придомовых участков и 351 садового участка, отметили в ведомстве.

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