Уровень воды на реке Белой в Уфе за сутки прибавил 17 сантиметров

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
По информации пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, за сутки в Систему-112 поступило два сообщения о подтоплениях территорий от талых вод и рек. Всего с начала паводкоопасного периода поступило 927 обращений.
Максимальный подъем уровня воды в течение суток зарегистрирован на следующих реках:
Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой:
Также на контроле экстренных служб остаются 26 ситуаций в 15 муниципальных районах: Альшеевском, Архангельском, Бакалинском, Баймакском, Белорецком, Бижбулякском, Гафурийском, Давлекановском, Зианчуринском, Кугарчинском, Миякинском, Чишминском, Хайбуллинском районах и в городах Стерлитамак и Уфа. 23 случая подтопления автодорог, 7 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи связаны с подтоплениями 115 придомовых участков и 351 садового участка, отметили в ведомстве.