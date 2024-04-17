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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:55

Уфимцы не добрались до дома из-за перекрывшей дорогу фуры

Уфимцы не добрались до дома из-за перекрывшей дорогу фуры

17 апреля 2024, 14:53
Фото: 1MI
В Уфе на Колгуевской улице с обеденного времени стоит большегруз. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале Bash DTP.

Горожане показали, что одна полоса осталась для движения автомобилей. Фура встала поперек пути и заехала на территорию частного домовладения.

Уфимцев попросили искать пути объезда по возможности, чтобы избавить дорогу от заторов. Отметим, что из-за пробок стоят улицы Бакинская, Пугачева и Бородинская. Люди не могут добраться до ближайших домов из-за большого количества транспорта.

Пользователи соцсетей же заметили, что большегруз преградил участок еще в 8 часов утра. Там такое происходит якобы не первый раз. Из-за этого горожане надеются, что ответственные органы решат установить запрещающий знак для грузовых машин на данным участке.

Ранее стало известно, что на трассе М-5 в Башкирии образовалась многокилометровая пробка. Все из-за ямочного ремонта.

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#Марина Шорина#Уфа#Соцсети#Пробки
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