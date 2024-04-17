Уфимцы не добрались до дома из-за перекрывшей дорогу фуры

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Горожане показали, что одна полоса осталась для движения автомобилей. Фура встала поперек пути и заехала на территорию частного домовладения.
Уфимцев попросили искать пути объезда по возможности, чтобы избавить дорогу от заторов. Отметим, что из-за пробок стоят улицы Бакинская, Пугачева и Бородинская. Люди не могут добраться до ближайших домов из-за большого количества транспорта.
Пользователи соцсетей же заметили, что большегруз преградил участок еще в 8 часов утра. Там такое происходит якобы не первый раз. Из-за этого горожане надеются, что ответственные органы решат установить запрещающий знак для грузовых машин на данным участке.
Ранее стало известно, что на трассе М-5 в Башкирии образовалась многокилометровая пробка. Все из-за ямочного ремонта.