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Published Сегодня, 13:58

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Уфимца требуют наказать за парковку в парке Победы

Уфимец спешил на смотровую площадку и нарушил закон

17 апреля 2024, 13:58
Фото: Альберт Маликов

Уфимца требуют наказать за парковку в парке Победы

Машину заметили на смотровой площадке парка Победы в Уфе, заявил глава администрации Орджоникидзевского района.

В своем Telegram-канале Альберт Маликов пояснил, что на подконтрольной ему территории заметили нарушителя. Его сфотографировали возле одного из устройств для наблюдения в городе со смотровой площадки.

Чиновник пошутил, что некоторым гражданам не терпится посетить парк Победы ради этого. Неизвестный мужчина заехал прямо на автомобиле на тротуар.

Маликов добавил, что делать так нельзя. За управление транспортным средством на тротуаре предусмотрена административная ответственность, кроме того, это неуважительно по отношению к посетителям.

Данные направили в ГИБДД. Очевидцы при этом просят фотографию злоумышленника без скрытых данных автомобиля. Они говорят, что нужно привлечь к ответственности его и «народным способом».

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#ГИБДД#Автомобиль#Парк#Нарушения
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