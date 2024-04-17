Уфимец спешил на смотровую площадку и нарушил закон

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В своем Telegram-канале Альберт Маликов пояснил, что на подконтрольной ему территории заметили нарушителя. Его сфотографировали возле одного из устройств для наблюдения в городе со смотровой площадки.
Чиновник пошутил, что некоторым гражданам не терпится посетить парк Победы ради этого. Неизвестный мужчина заехал прямо на автомобиле на тротуар.
Маликов добавил, что делать так нельзя. За управление транспортным средством на тротуаре предусмотрена административная ответственность, кроме того, это неуважительно по отношению к посетителям.
Данные направили в ГИБДД. Очевидцы при этом просят фотографию злоумышленника без скрытых данных автомобиля. Они говорят, что нужно привлечь к ответственности его и «народным способом».