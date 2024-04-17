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«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов

«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов

17 апреля 2024, 07:49
Фото: mkset.ru
Пенсионер Фатхулла Исхаков из Башкирии, отсидевший 13 лет за чужое убийство, продолжает добиваться компенсации от государства. Как считает оговоренный, судь осознанно затягивают дело. Пенсионер поговорил с Mkset и обратился к журналистам.

Пожилой мужчина больше полувека боролся за то, чтобы восстановить свое честное имя. Наконец, год назад Фатхуллу Исхакова оправдали. За долгие годы в адских условиях пенсионер потребовал компенсацию, однако спустя одиннадцать заседаний процесс не сдвинулся с мертвой точки.

«В последний раз судьи снова объявили перерыв на месяц, чтобы изучить дело. Какой у них вопрос-то стоит? Тут уже не надо доказывать: виновен или не виновен — я уже давно оправдан и реабилитирован», — сетует Фатхулла Исхаков.
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Сам пенсионер, как и его адвокат, считают, что суд попросту ждет биологической смерти заявителя. Именно этим обусловлены совершенно абсурдные действия судов.

«Я обращаюсь ко всем журналистам Российской Федерации с просьбой помочь справиться с этим беспределом. Это просто издвательство. За 15 лет в этом аду должна быть реальная компенсация. Каждое заседание попросту откладывают на месяц, судя по всему, они думают, что я скоро умру», — говорит Фатхулла Исхаков.
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Напомним, в 1959 году Исхаков был осужден на тюремный срок за убийство троих человек. Однако позже выяснилось, что он не совершал преступления, и ему удалось добиться отмены приговора и реабилитации лишь в мае 2023 года. За время, проведённое за решёткой, Фатхулла Исхаков потерял жену, а сын остался сиротой. С тех пор начались тяжбы о компенсации морального вреда.

Фатхулла Исхаков и его защита требовали возместить ущерб в 450 миллионов рублей. Ленинский районный суд Уфы частично удовлетворил иск пенсионера к министерству финансов, потребовав взыскать с последнего 31,6 млн рублей. В декабре 2023 года Верховный суд Башкирии в 15 раз уменьшил размер компенсации — до 2 млн рублей. Через некоторое время общественность поразило новое известие — председателя Ленинского райсуда, вынесшего решение о компенсации в 31,6 млн рублей, отстранили от должности и привлекли к дисциплинарной ответственности.

Mkset продолжает следить за развитием дела Фатхуллы Исхакова.

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