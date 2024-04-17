«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов

Напомним, в 1959 году Исхаков был осужден на тюремный срок за убийство троих человек. Однако позже выяснилось, что он не совершал преступления, и ему удалось добиться отмены приговора и реабилитации лишь в мае 2023 года. За время, проведённое за решёткой, Фатхулла Исхаков потерял жену, а сын остался сиротой. С тех пор начались тяжбы о компенсации морального вреда.