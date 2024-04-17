Полторы сотни уфимцев застряли в аэропорту ОАЭ

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Накануне из Башкирии в Эмираты вылетел самолет с 1,5 сотней уфимцев на борту, но до Дубая так и не долетел. Во время посадки капитан воздушного судна сообщил, что из-за потопа они вынуждены приземлиться в другом аэропорту. В итоге самолет совершил посадку в городе Эль-Айн.
Вот уже 11 часов жители республики находятся в неизвестном месте, среди пассажиров дети, пенсионеры, беременная женщина. Люди жалуются, что им не возвращают багаж и не кормят. За всё время застрявшим в аэропорту пассажирам выдали лишь бутылку воды и булочку.
Как утверждают уфимцы, авиакомпания «Флай Дубай» не хочет контактировать со своими клиентами для прояснения данной ситуации. Люди вынуждены ждать разрешения на выход из аэропорта.