Полторы сотни уфимцев застряли в аэропорту ОАЭ

Накануне из Башкирии в Эмираты вылетел самолет с 1,5 сотней уфимцев на борту, но до Дубая так и не долетел. Во время посадки капитан воздушного судна сообщил, что из-за потопа они вынуждены приземлиться в другом аэропорту. В итоге самолет совершил посадку в городе Эль-Айн.