mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Уфимцы не могут выбраться из аэропорта ОАЭ уже 11 часов

Полторы сотни уфимцев застряли в аэропорту ОАЭ

17 апреля 2024, 12:20
Фото: 1MI

Уфимцы не могут выбраться из аэропорта ОАЭ уже 11 часов

Пассажирам не отдают багаж и не кормят.

Накануне из Башкирии в Эмираты вылетел самолет с 1,5 сотней уфимцев на борту, но до Дубая так и не долетел. Во время посадки капитан воздушного судна сообщил, что из-за потопа они вынуждены приземлиться в другом аэропорту. В итоге самолет совершил посадку в городе Эль-Айн.

Вот уже 11 часов жители республики находятся в неизвестном месте, среди пассажиров дети, пенсионеры, беременная женщина. Люди жалуются, что им не возвращают багаж и не кормят. За всё время застрявшим в аэропорту пассажирам выдали лишь бутылку воды и булочку.

Как утверждают уфимцы, авиакомпания «Флай Дубай» не хочет контактировать со своими клиентами для прояснения данной ситуации. Люди вынуждены ждать разрешения на выход из аэропорта.

Читайте также:
На трассе Уфа — Аэропорт будут реже останавливаться автобусы
#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
«Судьи ждут, пока я умру»: Фатхулла Исхаков просит помощи у российских журналистов
Сегодня, 07:49
Восемь выходных дней ждут жителей Башкирии в мае 2024 года
Сегодня, 10:18
Бывший начальник городского управления гражданской защиты из Башкирии погиб на СВО
Сегодня, 10:47
Над Татарстаном сбили беспилотник
Сегодня, 10:08
Начальница Управления капитального строительства Башкирии обошлась домашним арестом
Сегодня, 09:58
В Башкирии на месте дороги образовался глубокий водоём
Сегодня, 09:32
"