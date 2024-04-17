Над Татарстаном сбили беспилотник

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Стало известно, что 11.20 по московскому времени дежурными средствами ПВО был уничтожен неопознанный беспилотник в небе над Татарстаном. Как сообщает Минобороны, дрон ликвидирован.
«Разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. На ОЭЗ „Алабуга“ были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала. Мероприятия завершены, ОЭЗ работает в штатном режиме», — сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев.
Отметим, что 2 апреля на Татарию уже была совершена атака дронов. БПЛА нанесли удар по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Есть пострадавшие.