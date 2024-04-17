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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В небе на Татарстаном был сбит беспилотный летательный аппарат

Над Татарстаном сбили беспилотник

17 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI

В небе на Татарстаном был сбит беспилотный летательный аппарат

В связи с атакой ввели ограничения на перелёты в нескольких городах РТ.

Стало известно, что 11.20 по московскому времени дежурными средствами ПВО был уничтожен неопознанный беспилотник в небе над Татарстаном. Как сообщает Минобороны, дрон ликвидирован.

«Разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. На ОЭЗ „Алабуга“ были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала. Мероприятия завершены, ОЭЗ работает в штатном режиме», — сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев.

Отметим, что 2 апреля на Татарию уже была совершена атака дронов. БПЛА нанесли удар по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске. Есть пострадавшие.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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