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Published Сегодня, 16:55

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Updated Сегодня, 16:57

Менее 10 млн стоит объект культурного наследия в Уфе

Менее 10 млн стоит объект культурного наследия в Уфе

17 апреля 2024, 16:55
Фото: Яндекс Панорама
В Уфе продают трехэтажное здание «Дом Боголюбовой», который признан объектом культурного наследия. Такая информация размещена в документации на сайте управления земельных и имущественных отношений.

Муниципальная собственность находится по адресу: улица Салавата, 16. Она площадью превышает 200 квадратных метров. Дом возвели в 1910 году из камня и дерева.

Продавец заметил, что новый собственник получает и в аренду землю. Сам дом признавали аварийным, а жильцов оттуда расселили. На сегодняшний день износ здания достиг 90%.

Начальной ценой объекта указаны 8,322 млн рублей. При этом шаг аукциона составит 416,1 тысячи рублей. Покупателю нужно отдать задаток в 832,2 тысячи рублей.

Заявки участники аукциона могут подать до 14 мая, а торги состоятся 20 мая. Эту процедуру власти с данным объектом проходят не впервые — тогда никто не захотели приобретать здание.

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