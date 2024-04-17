Менее 10 млн стоит объект культурного наследия в Уфе

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Муниципальная собственность находится по адресу: улица Салавата, 16. Она площадью превышает 200 квадратных метров. Дом возвели в 1910 году из камня и дерева.
Продавец заметил, что новый собственник получает и в аренду землю. Сам дом признавали аварийным, а жильцов оттуда расселили. На сегодняшний день износ здания достиг 90%.
Начальной ценой объекта указаны 8,322 млн рублей. При этом шаг аукциона составит 416,1 тысячи рублей. Покупателю нужно отдать задаток в 832,2 тысячи рублей.
Заявки участники аукциона могут подать до 14 мая, а торги состоятся 20 мая. Эту процедуру власти с данным объектом проходят не впервые — тогда никто не захотели приобретать здание.