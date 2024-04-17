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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Экономист назвала причины резкого ослабления курса рубля

Экономист рассказала о причинах резкого ослабления курса рубля

17 апреля 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney

Экономист назвала причины резкого ослабления курса рубля

Курс доллара на днях поднялся до 94 рублей. Это произошло впервые за полгода. Экономист Наталья Проданова выразила мнение о том, что американская валюта будет продолжать укреплять свои позиции и дальше.

По ее оценке, данное событие обусловлено различными причинами, в том числе геополитическими и экономическими, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо всего прочего, валюта на рынок поступает не в том, количестве, как раньше, а россияне все чаще предпочитают летать за границу. Как считает профессор, в данной ситуации могут помочь только расценки на нефть и высокая ключевая ставка Центрального Банка.

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#Общество#Курс рубля#Валюта
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