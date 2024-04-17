Экономист рассказала о причинах резкого ослабления курса рубля

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
По ее оценке, данное событие обусловлено различными причинами, в том числе геополитическими и экономическими, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Помимо всего прочего, валюта на рынок поступает не в том, количестве, как раньше, а россияне все чаще предпочитают летать за границу. Как считает профессор, в данной ситуации могут помочь только расценки на нефть и высокая ключевая ставка Центрального Банка.