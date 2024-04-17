Чистая эффективность: УЗПМ представил продукцию «Бионорд» на крупном экофоруме в Уфе

— Уфа продолжает закупать наши противогололедные материалы, но применяемых объемов для полноценного содержания города попросту недостаточно, — считает Рудольф Пономарев. — Примерно одна восьмая часть материалов, применяемых в Уфе, — это «Бионорд», в основном же используется химическая соль и на некоторых участках песок. Для сравнения: в соседних городах — в Перми, в Казани, в Екатеринбурге — «Бионорд» применяется в два-пять раз больше. Мы считаем, что Уфа достойна большего, и надеемся, что уборка здесь будет проходить хотя бы на уровне соседних столиц. Сегодня к нам не раз подходили уфимцы — многие жалуются, что привычные соль и песок не подходят для современного мегаполиса — при местной погодной специфике. Все-таки Уфа — достаточно снежный город, зимой здесь характерны скачки температуры: днем тепло, ночью — очень холодно. Поэтому для грамотной уборки здесь нужен комплексный подход. Мы видим его через применение разных типов ПГМ — комбинированного материала для троутаров и твердого двухфазного для дорог.