Чистая эффективность: УЗПМ представил продукцию «Бионорд» на крупном экофоруме в Уфе

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В работе форума участвовали представители России, Казахстана, Таджикистана и Республики Беларусь, на выставке были представлены 80 компаний разработчиков и производителей, представляющих оборудование и технологии в сфере обращения с промышленными и коммунальными отходами, очистки воздуха и воды, мониторинга окружающей среды.
С представленной на выставке продукцией ознакомился и глава республики Радий Хабиров.
— Мы в Башкортостане многое делаем для того, чтобы наши территории, наши города и сёла были красивыми, удобными, комфортными. Чтобы эффективно работала вся система ЖКХ. Чтобы решались экологические вопросы, — подчеркнул глава региона.
В числе компаний, принявших участие в выставке, был и «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ), чья продукция для столицы Башкирии год от года становится все актуальнее. Так, зимой неубранный снег из-за перепадов температур и снегопадов покрывает дороги и тротуары льдом, по которому проблематично не только ходить, но и даже ездить на автомобилях. Малоэффективные попытки дворников присыпать эти территории песком и солью приводят к тому, что весной в городе возникают пылевые бури, а это вредно не только для аллергиков, но может серьезно сказаться и на здоровье горожан в принципе. Продукция УЗПМ — крупнейшего в стране производителя современных противогололедных материалов, успешно борется и со льдом, и с пылью.
— На выставке мы представляем нашу основную линейку противогололедных материалов «Бионорд», а также средства для межсезонного содержания дорог — «Бионорд Шампунь» и «Бионорд Антипыль». Поскольку сейчас весна, основной упор мы делаем как раз на актуальные решения для пылеподавления, — отметил заместитель директора ТД «УЗПМ» Рудольф Пономарев.
Напомним, что в конце 2022 года УЗПМ получил сертификаты соответствия требованиям новому ГОСТ Р 58427-2020 на противогололедные материалы — первым в России. По этим стандартам реагенты обязаны соответствовать более высоким требованиям в вопросах экологичности и коррозионной активности, кроме того ужесточены требования по коррозионному воздействию на городскую инфраструктуру.
— Уфа продолжает закупать наши противогололедные материалы, но применяемых объемов для полноценного содержания города попросту недостаточно, — считает Рудольф Пономарев. — Примерно одна восьмая часть материалов, применяемых в Уфе, — это «Бионорд», в основном же используется химическая соль и на некоторых участках песок. Для сравнения: в соседних городах — в Перми, в Казани, в Екатеринбурге — «Бионорд» применяется в два-пять раз больше. Мы считаем, что Уфа достойна большего, и надеемся, что уборка здесь будет проходить хотя бы на уровне соседних столиц. Сегодня к нам не раз подходили уфимцы — многие жалуются, что привычные соль и песок не подходят для современного мегаполиса — при местной погодной специфике. Все-таки Уфа — достаточно снежный город, зимой здесь характерны скачки температуры: днем тепло, ночью — очень холодно. Поэтому для грамотной уборки здесь нужен комплексный подход. Мы видим его через применение разных типов ПГМ — комбинированного материала для троутаров и твердого двухфазного для дорог.
По словам представителей УЗПМ, средства для подавления пыли в Уфе не применяются, хотя пылевое загрязнение при сильном ветре сейчас особенно заметно. «Бионорд Шампунь» применяется, но — точечно.
— В плане пылеподавляющих средств рынок здесь достаточно высококонкурентный — применяются шампуни как нашего производства, так и других производителей. Но важнее то, что на сегодняшний день в технологию содержания города, в том числе и Уфы, просто не заложенаполноценнаяпомывка улиц шампунем — это разовые акции перед праздниками, перед крупными городскими событиями. Хотелось бы, конечно, чтобы это вошло в постоянную практику во всех мегаполисах России — как это, например, практикуется в Москве.
Как отметил Рудольф Пономарев, УЗПМ концентрируется на совершенствовании основного продукта — противогололедных материалов, но также ведется работа и надсторонними продуктами. Так, сейчас завод рассматривает возможность выхода на рынок составов для обработки кровель крыш:
— Проблема образования сосулек актуальна практически во всех регионах — много скатных крыш, особенно в старом, историческом жилом фонде, поэтому к нам часто обращаются с этим запросом различные муниципалитеты и управляющие компании.Думаю, что уже осенью сможем презентовать некоторые решения в этой области.
По словам коммерческого директора ТД «УЗПМ» Дмитрия Зайничковского, предприятие активно работает с управляющими компаниями и ТСЖ.
— К сожалению, управляющие компании зачастую подходят к уборке территории по формальнымпризнакам. Да, есть нормативы содержания, но при этом они порой применяют самые дешевыематериалы — обычно техническую соль, пескосоляные смеси, некачественные противогололедные средства. Поэтому наши дистрибьюторы ведут активную работу по повышению среди УК и ТСЖ уровня грамотности. Ведь большое количество обращений от граждан к органам властисвязано снекачественным содержанием именно придомовых территорий. Это острая проблема не только для Уфы, но и многих городов по всей стране. Применение «Бионорда» позволяет производить качественнуюи эффективную уборку, при этом максимально безопасно.
По словам Дмитрия Зайничковского, УЗПМ работает с администрациями городов и регионов напрямую, а розничная линейкареализуется через сеть дистрибуции и через партнеров — торговые сети. В числе последних можно, например, назвать магазины «Леруа Мерлен», которые реализуют крупные объемы продукции — десятки тонн.
— Наверное, «Леруа Мерлен» — это самый яркий пример DIY-ритейлера, которого знает вся страна. У них тоже есть много контрактов с управляющими компаниями, у них же закупаются частные домовладения. Учитывая, что одна управляющая компания может обслуживать несколько домов, то в случае Уфы речь идет об обслуживании десятков домов, если не сотен. Добавлю, что если у жильцов дома есть запрос на экологичность иэффективность уборки придомовых территорий, то рано или поздно там начинают использовать«Бионорд» — это действительно выгодное решение, — подчеркивает Дмитрий Зайничковский.