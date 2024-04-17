Бизнесмена из Башкирии обвинили в финансовых махинациях на 122 млн рублей

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В Башкирии завершено расследование уголовного дела против директора ООО «Стройиндустрия». По версии следствия, мужчина уклонялся от уплаты налогов. Отмечается, что в результате незаконных действий предприятием не уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 122 млн. рублей
В рамках расследования установлено, что в 2019 году обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость, подыскал лиц, оказывающих услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Далее он перечислял на их расчетные счета денежные средства, которые в последствии возвращались в виде наличных денежных средств за минусом процентов.
В последующем, через сотрудников бухгалтерии, не осведомленных о преступных действиях обвиняемого, представил в налоговый орган недостоверные сведения о якобы понесенных расходах. В связи с совершенными операциями организации было заявлено право на налоговый вычет.
В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество директора ООО «Стройиндустрия», а также имущество организации наложен арест на общую сумму свыше 300 млн. рублей.