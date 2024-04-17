Бизнесмена из Башкирии обвинили в финансовых махинациях на 122 млн рублей

В рамках расследования установлено, что в 2019 году обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость, подыскал лиц, оказывающих услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Далее он перечислял на их расчетные счета денежные средства, которые в последствии возвращались в виде наличных денежных средств за минусом процентов.