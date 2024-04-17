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В Уфе гендиректора строительной компании обвинили в уклонении от уплаты налогов

Бизнесмена из Башкирии обвинили в финансовых махинациях на 122 млн рублей

17 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI

В Уфе гендиректора строительной компании обвинили в уклонении от уплаты налогов

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В Башкирии завершено расследование уголовного дела против директора ООО «Стройиндустрия». По версии следствия, мужчина уклонялся от уплаты налогов. Отмечается, что в результате незаконных действий предприятием не уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 122 млн. рублей

В рамках расследования установлено, что в 2019 году обвиняемый с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость, подыскал лиц, оказывающих услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации. Далее он перечислял на их расчетные счета денежные средства, которые в последствии возвращались в виде наличных денежных средств за минусом процентов.

В последующем, через сотрудников бухгалтерии, не осведомленных о преступных действиях обвиняемого, представил в налоговый орган недостоверные сведения о якобы понесенных расходах. В связи с совершенными операциями организации было заявлено право на налоговый вычет.

В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество директора ООО «Стройиндустрия», а также имущество организации наложен арест на общую сумму свыше 300 млн. рублей.

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#Азамат Нухов#Общество#Уфа#Мошенничество#Следственный комитет#Суд#Финансы#Новости Башкирии#Налоги#Расследование
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